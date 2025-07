Il video dei fratelli aggrediti alla fermata del tram a Milano mentre tornano da un concerto: uno viene accoltellato

Due fratelli di 32 e 38 anni sono stati aggrediti la notte del 9 luglio alla fermata del tram di viale Fulvio Testi a Milano. Uno dei due è stato accoltellato, si trova in gravissime condizioni: i repsonsabili sono due ragazzi di 16 anni con precedenti per rapina e lesioni.

Stavano aspettando il tram alla fermata di via Fulvio Testi a Milano, dopo una bella serata trascorsa tra musica e compagnia, quando sono stati aggrediti da due ragazzini di 16 anni. Le vittime sono due fratelli di 32 e 38 anni, che la notte tra l'8 e il 9 luglio ritornavano da un concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni, hinterland di Milano: uno di loro è stato derubato del borsello mentre l'altro, raggiunto mentre tentava di fuggire, è stato accoltellato alla schiena, riportando ferite gravissime.

Trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, il 32enne si trova ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Mentre gli agenti della terza sezione Omicidi e dei Falchi della 6^ Sezione "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile hanno svolto i rilievi e analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Da queste è stato così possibile risalire al volto dei due minori che quella notte, con il coltello in mano, hanno appositamente seguito le vittime per sorprenderle alla fermata del tram e derubarle dei loro averi.

Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che avrebbero già precedenti: uno dei ragazzini, infatti, era già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e lesioni. Una volta rintracciati, sono stati subito perquisiti: in quel momento avevano addosso gli stessi vestiti usati durante la rapina, ancora sporchi di sangue. I due, accusati di rapina e tentato omicidio, sono stati quindi trasferiti all'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano.