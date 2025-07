video suggerito

Colpisce con sassi e accoltella al torace un ragazzo per rapinarlo: arrestato 16enne I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un ragazzo di soli sedici anni. L'adolescente è accusato di diversi reati in concorso. In particolare di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: insieme ad altri tre, avrebbero colpito con sassi e accoltellato un altro giovane.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dal tribunale per i minorenni di Milano per un ragazzo di soli sedici anni. L'adolescente è accusato di diversi reati in concorso. In particolare di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'episodio contestato risale al 21 aprile 2025.

Il ragazzo insieme ad altri tre, un maggiorenne e due giovani non ancora identificati, avrebbero rapinato e aggredito due giovani a Cormano, comune dell'hinterland di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine della stazione locale, il sedicenne avrebbe provato a rapinarli dei cellulari e dei portafogli. Li avrebbe minacciati con un coltellino e uno spray al peperoncino. Le vittime avrebbero provato a scappare. Una di loro però sarebbe stata raggiunta dalla banda.

Questi avrebbero iniziato a colpirlo con alcuni sassi e poi lo avrebbero accoltellato più e più volte. Due fendenti sarebbero stati inferti al torace. Gli aggressori sarebbero poi scappati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine. Grazie alle indagini svolte dai carabinieri è stato possibile arrivare all'identità del sedicenne, che è stato così arrestato. L'adolescente è stato portato nel carcere minorile Beccaria di Milano dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.