Insegue un ragazzino per rubare il cellulare, lo prende a sassate e lo accoltella: arrestato un 16enne La vittima, in compagnia di un amico davanti a un centro commerciale a Cormano (Milano), era stata circondata da quattro ragazzi armati di coltelli e spray urticanti. Una delle coltellate gli aveva perforato un polmone.

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per i reati in concorso di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti svolti dai militari sono scattati in seguito a un episodio avvenuto lo scorso 21 aprile nei confronti di due giovani a Cormano, hinterland a Nord di Milano, nei pressi del centro commerciale di via Gramsci. L'indagato minorenne, in concorso con un maggiorenne e due soggetti al momento non ancora identificati, aveva in questa occasione minacciato i ragazzi con coltelli e uno spray al peperoncino, cercando di impossessarsi dei telefoni cellulari e dei portafogli delle vittime. I due avevano però tentato la fuga, scatenando la furiosa reazione del branco: uno di loro, per questo, è stato raggiunto, atterrato e colpito con sassi e diverse coltellate, di cui due dritte al torace. Una di queste, purtroppo, gli aveva perforato un polmone, riducendolo in fin di vita.

Il 16enne di nazionalità italiana, identificato dopo mesi di indagini da parte dei militari della stazione di Sesto San Giovanni, è stato quindi condotto presso l'istituto penale minorile Beccaria di Milano, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini proseguono comunque per identificare gli altri complici coinvolti nell’aggressione.