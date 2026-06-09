Ragazzo di 16 anni lancia un coltello contro un agente di polizia locale, arrestato: in casa aveva pistola e fucile

L’episodio si è verificato venerdì scorso, 5 giugno, in via Baggio, nell’omonimo quartiere, nella periferia ovest di Milano.

Un ragazzino di 16 anni avrebbe lanciato prima un sasso contro un'auto della polizia locale e poi un coltello contro l'agente a bordo. L'episodio si è verificato intorno alle 19 di venerdì scorso, 5 giugno, in via Baggio, nell'omonimo quartiere, nella periferia ovest di Milano.

Stando alle prime informazioni diffuse, l'agente si trovava alla guida dell'auto di servizio ed era diretto verso la sede locale quando a un certo punto avrebbe incrociato lungo il tragitto il 16enne che avrebbe lanciato un sasso, raccolto da terra, contro il mezzo. L'agente sarebbe quindi sceso dall'auto per controllare i danni e rimproverare il ragazzo per poi risalire e ripartire. Ma proprio in quel momento il 16enne si sarebbe avvicinato al finestrino del conducente per lanciare un coltello, con lama lunga circa 5 centimetri, e scagliarlo contro l'agente, colpito e ferito alle gambe, fortunatamente non in modo grave.

Dopo l'aggressione il 16enne è scappato, insieme con altri ragazzi, e sarebbe stato fermato dalla polizia locale solo poco dopo nella vicina via Valsesia.

Dai controlli successivi è emerso che il ragazzo girasse armato e nascondesse un tirapugni in metallo. E durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati invece una pistola e un fucile, prive del tappo rosso di sicurezza. Al termine degli accertamenti il 16enne è stato arrestato.