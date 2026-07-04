Non si ferma all’alt, 19enne scappa su una moto: poliziotto ferito dopo un inseguimento a Milano

Inseguimento a Milano tra un 19enne su una moto e un poliziotto. A causa della folle corsa, l’agente è caduto ed è rimasto ferito.

Un poliziotto è rimasto ferito dopo un inseguimento. È quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 3 luglio a Milano dove un agente ha inseguito un ragazzo di 19 anni che non si è fermato in un posto di controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Tutto è accaduto alle 21:50 in via Melchiorre Gioia, una zona centrale del capoluogo meneghino. Al 19enne, che era alla guida di una motocross elettrica senza targa, è stato intimato l'alt perché è stato visto mentre faceva una impennata. Un'azione ripresa con il cellulare da un altro giovane, forse un amico. Il ragazzo alla guida, invece di fermarsi, ha accelerato ed è scappato bruciando semafori e non rispettando la precedenza divenendo così un pericolo per gli altri automobilisti. Subito, è scattato l'inseguimento da parte di un poliziotto che era in sella a una moto.

Dopo essere arrivato in via Paolo Sarpi, in piena Chinatown, il 19enne ha iniziato a zigzagare sfiorando diversi passanti. È arrivato in via Lomazzo e infine in via Bruno dove ha frenato.

Il ragazzo ha messo di traverso il motociclo facendo così sbattere il poliziotto. Sia l'agente che il 19enne sono finiti a terra. Il ragazzo si è rialzato e ha provato a scappare a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dagli altri agenti. Sul posto poi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 perché il poliziotto ha segnalato dolori al bacino. È stato immediatamente trasferito all'ospedale Policlinico. È stato dimesso nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio, con alcune contusioni. Gli sono stati diagnosticati cinque giorni di prognosi. Il 19enne, invece, è stato arrestato per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. È risultato negativo ai test di alcol e droga, ma è emerso che non aveva la patente. Non solo: lo scooter non era assicurato.