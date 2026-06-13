Trovato morto in casa a Milano: Roberto Pietro Guerrino colpito alla testa con un corpo contundente

Roberto Pietro Guerrino è l’uomo di 60 anni che è stato trovato morto in casa a Milano: sarebbe stato colpito da un corpo contundente.

(foto di repertorio)

Si chiamava Roberto Pietro Guerrino, l'uomo di 60 anni che è stato trovato morto in casa sua nel quartiere Nolo, nella zona nord di Milano. Stando a quanto appreso finora, sembrerebbe che sia stato ucciso e, più precisamente, colpito con un corpo contundente. Guerrino avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 13 luglio.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, sembrerebbe che la nipote abbia chiamato i vigili del fuoco, che si sono precipitati in via Oxilia al civico 11. Una vola saliti al quarto piano, hanno trovato la donna che era appena arrivata e aveva con sé le chiavi. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa, hanno fatto la macabra scoperta. Di conseguenza, i pompieri hanno chiamato i carabinieri. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che l'uomo sia morto poco prima del loro arrivo: dovrebbe essere deceduto intorno alle 16.

Non è ancora stata trovata l'arma del delitto. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire al volto del o dei responsabili. Non è ancora chiaro se siano stati individuati segni di effrazione o se vittima e assassino si conoscevano bene.

La nipote ha raccontato di aver sentito lo zio, che viveva da solo, l'ultima volta ieri sera verso le 21. Oggi lo aveva chiamato, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Preoccupata, ha chiamato i soccorsi.

Guerrino sarebbe un noto interprete che lavorava nelle conferenze di esponenti politici e capi di Stato. Laureato all'Università Iulm di Milano, si era poi specializzato alla New York University e aveva conseguito un master in Teoria, metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana per gli studenti stranieri.

Il suo omicidio, per il momento, resta avvolto nel mistero. I militari sono al lavoro per cercare di capire cosa possa essere successo e dare un volto e un nome all'assassino.