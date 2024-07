video suggerito

Doppio sciopero a Milano il 6 e 7 luglio 2024, a rischio bus, metro e treni: gli orari Atm e Trenord Domenica 7 luglio a Milano ci sarà un nuovo sciopero dei mezzi. Atm ha annunciato che la mobilitazione inizierà alle 22 di domenica 7 luglio e terminerà alle 2 di lunedì 8 luglio. Nello stesso weekend è in programma lo sciopero del trasporto ferroviario nazionale, a cui aderirà anche Trenord: lo sciopero inizierà alle 21 di sabato 6 luglio e terminerà alle 21 di domenica 7 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

È stato confermato a Milano lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale in programma domenica 7 luglio. Atm (Azienda trasporti milanesi) ha annunciato gli orari di protesta: i mezzi saranno fermi dalle 22 di domenica 7 luglio alle 2 di lunedì 8 luglio. Nello stesso weekend è in programma lo sciopero del trasporto ferroviario nazionale, a cui aderirà anche Trenord. In questo caso non ci saranno fasce garantite.

Lo sciopero inizierà alle 21 di sabato 6 luglio e terminerà alle 21 di domenica 7 luglio. Lo sciopero è stato proclamato "per il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri".

Gli orari di bus, metro e tram a Milano per lo sciopero Atm il 7 luglio

Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero che, nel caso di Atm, partirà nella tarda serata di domenica 7 luglio. Per la metropolitana e i mezzi di superficie, potrebbero esserci conseguenze sulle linee che partono alle 22 del 7 luglio e fino alle 2 dell’8 luglio.

Potrebbero esserci anche disagi sul servizio della funicolare Como-Brunate e per gli orari dalle 20 alle 24.

Nessuna fascia garantita per lo sciopero dei treni a Milano e in Lombardia

Dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero. Le fasce di garanzia non saranno attive perché lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, ci saranno bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero a Milano il 6 e 7 luglio 2024, le motivazioni della protesta

Per quanto riguarda il motivo della mobilitazione, come spiegato sul sito di Atm, è da ricondurre alla volontà di protestare "per il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri". Per quanto riguarda Trenord, i sindacati chiedono un miglioramento delle norme contrattuali.