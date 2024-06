video suggerito

Sciopero dei mezzi Atm a Milano il 26 giugno 2024, a rischio bus, metro e tram: gli orari Nella giornata di domani, mercoledì 26 giugno, Atm ha indetto uno sciopero dei mezzi di trasporti pubblico. A rischio le corse di metro, tram e bus. L’ora di inizio dello sciopero è alle 8:45 fino alle 15 e poi dalle 18 fino alla fine del servizio. Previste fasce di garanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Matilde Peretto

Nel bel mezzo della settimana, il sindacato Al Cobas ha indetto uno sciopero dei mezzi di trasporto Atm per mercoledì 26 giugno 2024. Le linee di metropolitane, tram, bus e filobus saranno a rischio. Dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine del servizio, le corse non saranno garantite, ma ci saranno, invece, delle fasce orarie sicure per pendolari e lavoratori.

Questa giornata di sciopero era stata annunciata con largo anticipo e, stando alle prime informazione, sarebbe dovuta durare 24 ore. In realtà, poi le tempistiche si sono ridotte e moderate. Tra le motivazioni del sindacato Al Cobas ci sono la lotta contro "la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm" e il recupero delle gare d'appalto e subappalto dei servizi Trasporto pubblico locale.

Gli orari dello sciopero Atm a Milano il 26 giugno 2024

Nella giornata di domani, mercoledì 26 giugno, il sindacato Al Cobas ha indetto uno sciopero che comincerà alle 8:45 e durerà fino alle 15. In queste ore, le linee di metro, tram e bus saranno sospeso o rallentate. Poi, lo sciopero ricomincerà alle 18 e durerà fino a fine del servizio.

Le fasce di garanzia

Per tutelare i viaggi di pendolari, studenti e lavoratori, Atm ha previsto delle fasce di garanzia in cui i mezzi funzioneranno (in teoria) a pieno regime. Infatti, da inizio del servizio fino alle 8:45, tutti i mezzi di trasporto pubblico saranno attivi. Poi si fermeranno, ma riprenderanno le corse dalle 15 alle 18. Giusto il tempo di andare al lavoro e tornare a casa

Sciopero dei mezzi a Milano il 26 giugno 2024, le motivazioni

Lo sciopero del 26 giugno 2024 è stato proclamato solo dal sindacato Al Cobas. Subito doveva durare 24 ore, ma poi le tempistiche si sono moderate. Le motivazioni dello stop al lavoro sono legate, in primis, alla lotta contro "la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL (Trasporto pubblico locale) in appalto e/o sub-appalto".

Al Cobas si scaglia anche "contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità". E chiede ancora: "La riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; fruizione ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro, a indennità ferie, turni particolari, vestiario ecc.”. Tutto questo si legge nella nota pubblicata dal sindacato stesso.