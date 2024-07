Sciopero a Milano il 18 luglio 2024, a rischio i mezzi Atm e i treni: gli orari di bus, metro e tram

video suggerito

Giovedì 18 luglio è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico a Milano che metterà a rischio la circolazione dei mezzi Atm e i treni Trenord per 4 ore.

Il trasporto pubblico di Milano si fermerà per 4 ore per uno sciopero giovedì 18 luglio che metterà a rischio la circolazione dei mezzi Atm e i treni Trenord per 4 ore. Il servizio non sarà garantito dalle 8:45 alle 12:45, ma Trenord assicura che le fasce di garanzia non saranno coinvolte. Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal.

Sciopero Atm a Milano: gli orari di bus, metro e tram giovedì 18 luglio

Dalle 8:45 alle 12:45 di giovedì 18 luglio la circolazione dei bus, tram e metro potrebbe fermarsi. Lo ha reso noto Atm in una nota sul suo sito: "L'agitazione del personale viaggiante, del servizio Poma e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, secondo le modalità comunicate dalle strutture regionali" dei sindacati "che hanno aderito all'iniziativa nazionale, sarà possibile dalle ore 8.45 alle ore 12.45". Mentre per la Funicolare Como-Brunate lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14.

Orari e fasce di garanzia Trenord per lo sciopero del 18 luglio

I treni di Trenord giovedì 18 luglio potranno subire ritardi o cancellazioni dalle 09:01 alle 13. Nel dettaglio, i treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno fino alla destinazione finale. Le fasce di garanzia non sono coinvolte nello sciopero. I treni che potrebbero essere coinvolti nello sciopero, come precisa Trenord sul suo sito, sono: Milano Cadorna – Canzo/Asso,Milano Cadorna – Como Lago,Milano Cadorna – Novara Nord,Milano Cadorna – Laveno/Varese,S3 Milano Cadorna – Saronno,S4 Milano Cadorna – Camnago L. Brescia/Iseo – Edolo.

E ancora: nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero a Milano il 18 luglio 2024, le motivazioni

Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal. Che spiegano così il motivo della loro decisione: "Lo sciopero è stato indetto nell'ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali, volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".