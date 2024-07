video suggerito

Sciopero giovedì 18 luglio 2024, a rischio i mezzi pubblici per 4 ore: orari e modalità città per città Da Milano a Napoli passando per Roma lo sciopero di domani, giovedì 18 luglio, indetto per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, mette a rischio le corse di metro, bus e tram. Sono previste fasce di garanzia essendo giorno feriale.

A cura di Biagio Chiariello

Uomo in attesa del treno

Confermato per domani, giovedì 18 luglio 2024, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, con modalità territoriali differenti. Come già annunciato in precedenza l'astensione dal lavoro sarà di 4 ore e coinvolgerà bus, metro e tram nelle principali città italiane, da Milano a Napoli passando per Roma.

La protesta è stata indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori". La Cgil sottolinea in una nota come "sia stata organizzata nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”.

Sciopero il 18 luglio 2024, motivazioni e modalità della protesta

"Confermato giovedì 18 luglio lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, organizzato nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale". A riferirlo in una nota la Filt Cgil sulla protesta indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori". "

Il rinnovo del Ccnl – spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil – la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese".

"Inoltre è importante – sottolinea infine la Filt Cgil – rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti".

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

Giovedì 18 luglio a Milano saranno a rischio metro, bus e tram dalle 8.45 alle 12.45.

Lo sciopero "interesserà i lavoratori del Gruppo Atm", ha fatto sapere la stessa società che gestisce il trasporto pubblico locale del capoluogo lombardo.

Incerto anche il funzionamento della funicolare Como-Brunate, gestita dalla stessa Azienda Trasporti Milanesi: "Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14".

Sciopero Ferrovienord il 18 luglio in Lombardia: gli orari

Allo sciopero potrebbe aderire anche il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord S.p.A. dalle 9 alle 13. Possibili ripercussioni dunque anche sul servizio offerto da Trenord.

Potrebbero dunque essere interessati i seguenti treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord S.p.A.:

Milano Cadorna – Canzo/Asso,

Milano Cadorna – Como Lago,

Milano Cadorna – Novara Nord,

Milano Cadorna – Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna – Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Orari garantiti di bus, metro e tram Atac e Cotral a Roma

Possibili disagi anche Roma con tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani a rischio dalle 8:30 alle 12:30, orario nel quale le vetture in linea termineranno la corsa e rientreranno, fuori servizio, ai depositi di appartenenza. Lo sciopero interesserà Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Cotral.

Si fermeranno anche lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie.

Sciopero a Napoli dei mezzi Anm

A Napoli la protesta coinvolgerà la società Anm e sarà sempre di quattro ore, ma dalle 11:30 alle 15:30. A rischio saranno i servizi di linea in superficie (tram, bus, filobus), oltre alla Metro Linea 1 e la funicolare.

Da segnalare che per le linee di superficie le ultime partenze saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa mezz'ora dopo la fine della protesta.

Lo sciopero del 18 luglio 2024 città per città

Per quanto riguarda le altre principali città italiane, a Torino il sistema di trasporto pubblico gestito dalla Gtt aderisce allo sciopero con una sospensione nelle ore serali di giovedì 18 luglio. Il funzionamento dei mezzi urbani, suburbani e della metropolitana non è garantito dalle 18:00 alle 22:00. I servizi extraurbani invece non sono garantiti dalle 17:30 alle 21:30; anche per quanto riguarda Firenze la società Autolinee Toscane ha annunciato che la sospensione dei suoi servizi avverrà dalle 18:00 alle 22:00; per quanto riguarda Bologna e Ferrara i bus e i treni Tper dei suddetti bacini di servizio (bus e corriere) sciopereranno dalle ore 11.00 alle ore 15.00; lo sciopero è confermato anche a Genova con modalità differenti, come si legge sul sito della società Amt. A Venezia, invece, sciopero AVM/Actv dalle ore 19:31 alle ore 23:31.