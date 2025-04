“Sì, sì, ora metto il casco”, ma travolge l’agente e tenta di scappare: il video del fermo del 25enne Il tentativo di fuga, andato in scena nei giorni scorsi nei pressi della questura di Catania, è finito però nel peggiore dei modi per il centauro 25enne che è caduto ed è stato arrestato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Fermato in moto senza casco davanti alla Questura, ha finto di fermarsi, rassicurando l'agente che gli aveva intimato l'alt, ma poi ha accelerato repentinamente travolgendo il poliziotto. Il tentativo di fuga, andato in scena nei giorni scorsi nei pressi della questura di Catania, è finito però nel peggiore dei modi per il centauro 25enne che è caduto ed è stato arrestato.

La scena immortalata dai video delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso tutto. Nel filmato si vede un poliziotto che esce dal portone e intima l'alt al motociclista in mezzo alla strada e questo rallenta. Secondo quanto ricostruito dall'agente, il 25enne avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio, affermando con sarcasmo: “Sì… sì… ora me lo metto il casco”, ma quando l'agente gli ha indicato di accostare, è ripartito accelerando.

A questo punto il poliziotto ha tentato di bloccarlo ma è stato travolto. Non è andata meglio al centauro che nell'impatto con l'agente ha perso il controllo della due ruote, sbandando vistosamente e colpendo alcune auto di servizio della polizia e delle moto in sosta a bordo strada. Infine è caduto a terra cercando una fuga a piedi e abbandonando la motocicletta ma è staro rincorso dall'agente e arrestato pochi metri dopo.

Il 25enne, portato in questura e identificato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e gli sono state elevate sanzioni per le violazioni al Codice della strada. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il poliziotto invece è stato poi medicato per una ferita alla mano causata dal motociclo in fuga.