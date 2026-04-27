Governo Meloni, la premier dopo l’attentato a Trump: “No a odio politico e fanatismo”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo l'approvazione del dl Sicurezza e le polemiche per i cortei del 25 aprile. Il centrodestra esprime la sua solidarietà nei confronti di Donald Trump, dopo l'attentato subito sabato scorso mentre si trovava al gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. "Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione", ha scritto Meloni sui social.
"L'odio e il fanatismo stanno aumentando in tutto il mondo, è nostro dovere insistere affinché prevalgano dialogo e buonsenso contro ogni deriva", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Rasserenare il clima del dibattito politico, a tutte le latitudini, è un dovere di tutti noi anche per prevenire episodi di violenza come questo e arginare i fanatici che attentano le libertà e la democrazia", ha aggiunto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani.
Intanto le opposizioni incalzano il governo per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione Ue. "Il deficit al 3,1% nel 2025 è una beffa", ha dichiarato il responsabile economico Pd Antonio Misiani. "Il dato più preoccupante però è un altro: è l'andamento anemico del Pil (un modesto +0,5% nel 2025, un terzo della media della zona Euro, nonostante il Pnrr). In questi tre anni e mezzo il governo Meloni ha imposto al Paese una ‘cura' di austerità che ha finito per strangolare la crescita invece di sostenerla".
Conte: "Condanniamo l'attentato a Trump, evitiamo polemiche stucchevoli"
L'attentato nei confronti del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump "lo condanniamo", così come "condanniamo sempre le manifestazioni di tale violenza e aggressivita'". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista su Radio24. Sulla posizione delle forze del centrosinistra, "le polemiche sono stucchevoli", ha aggiunto.
Valditara: "Ipocrisia da alcuni movimenti antifascisti, usato linguaggio da squadristi
"È accaduto un fatto che sta a dimostrare l'ipocrisia del cosiddetto movimento ‘antifa". Alcuni sedicenti antifascisti hanno usato il linguaggio degli squadristi di cent'anni fa. Con i valori della Repubblica democratica, non hanno nulla a che fare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un'intervista a "Il Foglio", riferendosi alla sua sagoma esposta a testa in giù durante un corteo del 25 aprile. Il ministro ha definito l'antifascismo "innanzitutto nella difesa delle libere elezioni, nel rispetto della volontà popolare. La democrazia non passa dalle piazze ma dalle urne. E poi nella difesa della libertà di pensiero e di parola. La pretesa di un pensiero unico, la negazione del dissenso, il mancato rispetto del pluralismo nel dibattito non sono coerenti con lo spirito repubblicano. Una stampa libera è altrettanto fondamentale. Una stampa che non fornisca verità precostituite che falsifichino l'oggettività dei fatti in nome della strumentalizzazione ideologica o politica: tipica del fascismo era la demonizzazione del nemico. Così come il rifiuto della violenza quale strumento di lotta politica. E soprattutto la centralità della persona, che non è al servizio dello stato, del partito, dell'ideologia. A ottant'anni dalla nascita dell'Assemblea costituente, dobbiamo riportare il dibattito nelle scuole per comprendere i valori profondi della nostra democrazia. Se analizziamo i comportamenti che ho qualificato come ‘fascisti' li ritroviamo oggi diffusi e pacificamente accettati in una certa parte della sinistra massimalista e radicale".
La Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità, FdI e FI frenano
Abbandonare il Patto di stabilità Ue. È la richiesta che la Lega vorrebbe inserire all'interno della risoluzione di maggioranza al Dfp che questa settimana verrà votato in Parlamento. Ma gli alleati chiudono. Per FI e FdI meglio "evitare voli pindarici". Gli azzurri spingono per la revisione del Pnrr o per la rimodulazione dei fondi di coesione da destinare all'energia. Per Pd e Italia viva è il segnale evidente che la "maggioranza è nel caos".
Bonelli: "Caro energia e spesa folle per le armi: Meloni ha fallito, ora il conto lo pagano gli italiani"
"Dopo quattro anni a palazzo Chigi, Giorgia Meloni deve ammettere il fallimento delle sue politiche. Sull'energia ha aumentato la dipendenza dal gas e ha consentito profitti miliardari – oltre 70 miliardi in 3 anni e mezzo – ai colossi come Eni, senza avere il coraggio di tassare gli extraprofitti", ha dichiarato Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde. "Ha lasciato nel cassetto proposte concrete -ha aggiunto -: 85 miliardi di investimenti nelle rinnovabili per 60 GW di nuova capacità, che avrebbero ridotto di 15 miliardi di metri cubi il consumo di gas. Non è riuscita a fare ciò che altri Paesi hanno fatto: la Spagna ha investito sulle rinnovabili abbattendo i costi dell'energia. Il governo ha detto sì a Trump all'aumento della spesa militare fino al 5% del Pil, mettendo a rischio i servizi essenziali. Meloni dica dove intende tagliare: sanità, trasporto pubblico, scuola? Si aggiungono scelte scellerate e propagandistiche come il Ponte sullo Stretto per assecondare le bizze di Matteo Salvini: 14 miliardi per un'opera bocciata dagli organi competenti. Dopo quattro anni non ci sono risultati, ma un deficit/Pil oltre il 3%, nella stretta della procedura UE, e la prospettiva di una manovra lacrime e sangue che colpirà cittadini e lavoratori". "Meloni abbia il coraggio di ammettere i suoi fallimenti e cambi rotta: meno gas, più rinnovabili e più investimenti nei servizi pubblici", ha concluso.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Dopo l'attentato a Trump e alla First Lady Melania il centrodestra italiano si stringe attorno al presidente statunitense e alla consorte. "Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione", dice Meloni. "La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni".