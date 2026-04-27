Governo Meloni, la premier dopo l’attentato a Trump: “No a odio politico e fanatismo”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo l'approvazione del dl Sicurezza e le polemiche per i cortei del 25 aprile. Il centrodestra esprime la sua solidarietà nei confronti di Donald Trump, dopo l'attentato subito sabato scorso mentre si trovava al gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. "Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione", ha scritto Meloni sui social.

"L'odio e il fanatismo stanno aumentando in tutto il mondo, è nostro dovere insistere affinché prevalgano dialogo e buonsenso contro ogni deriva", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Rasserenare il clima del dibattito politico, a tutte le latitudini, è un dovere di tutti noi anche per prevenire episodi di violenza come questo e arginare i fanatici che attentano le libertà e la democrazia", ha aggiunto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

Intanto le opposizioni incalzano il governo per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione Ue. "Il deficit al 3,1% nel 2025 è una beffa", ha dichiarato il responsabile economico Pd Antonio Misiani. "Il dato più preoccupante però è un altro: è l'andamento anemico del Pil (un modesto +0,5% nel 2025, un terzo della media della zona Euro, nonostante il Pnrr). In questi tre anni e mezzo il governo Meloni ha imposto al Paese una ‘cura' di austerità che ha finito per strangolare la crescita invece di sostenerla".