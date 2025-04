Sciopero dei treni l’11 e 12 aprile, a rischio stop di 24 ore: orari garantiti Trenitalia e motivazioni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il weekend che sta per iniziare si apre con uno sciopero nazionale di 24 ore che rischia di paralizzare il sistema ferroviario italiano. Tra il 11 e il 12 aprile 2025, il personale di macchina, di bordo e altri settori strategici delle principali aziende ferroviarie incroceranno le braccia. La mobilitazione coinvolge anche il trasporto merci e potrebbe estendersi al servizio locale in alcune regioni.

L'agitazione sindacale inizierà alle 3 del mattino di venerdì 11 aprile e terminerà alle 2 di sabato 12 aprile. I treni di Trenitalia non dovrebbero essere interessati dallo sciopero, come confermato da Ferrovie dello Stato, così come anche quelli di Trenord.

Oltre allo sciopero ferroviario, per venerdì 11 aprile è prevista una mobilitazione generale che coinvolge l'intero comparto pubblico e privato per l'intera giornata, di cui il settore ferroviario, a partire dalle ore 21.00 di giovedì 10 aprile come si legge sul sito ufficiale del Mit.

La protesta è stata indetta da diverse sigle sindacali: USB Lavoro Privato, SI Cobas, Orsa Ferrovie, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb. Aderiranno lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, inclusi quelli di Trenitalia e RFI, con uno specifico focus sul personale attivo in Piemonte e Valle d'Aosta, dove lo sciopero coinvolge la Direzione Business Regionale Trenitalia.

Sciopero dei treni l'11 e 12 aprile, le motivazioni della protesta

Il sindacato di base Usb spiega che la protesta riguarderà "il personale addetto alla manutenzione infrastrutture e ai servizi non collegati da nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni" e che "si differisce lo sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante, addetto alla circolazione e ai servizi collegati con nesso di strumentalità alla circolazione, al 6 maggio". USB ha poi invitato "tutte le forze di lotta dei ferrovieri al presidio di fronte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'11 aprile dalle ore 10:30".

Lo sciopero è stato indetto per rivendicare migliori condizioni lavorative, un adeguamento degli stipendi al costo della vita, e per denunciare l’incremento della precarietà e delle pressioni legate alla produttività. I sindacati promotori segnalano inoltre problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, alla riduzione dei dispositivi di protezione individuale e alla mancanza di contratti stabili.

Chi si ferma e dove per lo sciopero dei treni l'11 e 12 aprile

Lo sciopero ferroviario coinvolgerà diverse figure professionali del settore. A incrociare le braccia saranno infatti i macchinisti e il personale di bordo, ma anche gli addetti alla vendita dei biglietti e all'assistenza clienti presenti nelle stazioni

Saranno interessati anche i lavoratori del trasporto merci su rotaia e quelli della direzione business regionale di Trenitalia, con particolare riferimento alle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Non aderisce, invece, Trenord come detto.

Orari dello sciopero dei treni e fasce di garanzia

Per limitare i disagi ai pendolari durante lo sciopero, saranno garantiti alcuni treni nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera, nei giorni feriali. Le principali aziende coinvolte assicureranno in queste finestre la circolazione di convogli selezionati, soprattutto su tratte principali e strategiche.

L’elenco dei treni garantiti verrà aggiornato sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie. Nonostante ciò, alcune linee ad alta frequentazione potrebbero comunque subire cancellazioni o riduzioni.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Va anzitutto specificato che il Gruppo FS fa sapere che "non è previsto alcuno sciopero nazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi di Trenitalia, né nella giornata del 9 aprile, né per l’11 e 12 aprile. Nei giorni indicati la circolazione dei treni sarà infatti regolare". Ad aderire sarà però il personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia S.p.A.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.

Nel trasporto regionale vengono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi).

Revocato lo sciopero Trenord dell'11 e 12 aprile

Inizialmente anche Trenord aveva deciso di aderire allo sciopero dalle 21:00 di giovedì 10 aprile alle 20:59 di venerdì 11 aprile 2025. Tuttavia, ieri è arrivata la revoca.

Pertanto, i servizi ferroviari della società lombarda saranno regolari. Si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale di Trenord o attraverso i canali di comunicazione ufficiali prima del viaggio.​

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Chi viaggia con Trenitalia ha diritto a un rimborso in caso di cancellazioni o ritardi: per i treni Intercity e Frecce la richiesta può essere presentata fino all’orario di partenza, mentre per i treni regionali va fatta entro le 24 ore del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è possibile modificare la data del viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Trenord consente di ottenere un rimborso totale anche per i biglietti già convalidati: è sufficiente una segnalazione da parte del personale. La richiesta può essere inoltrata online, in biglietteria oppure via posta o email.

Chi viaggia con Italo è invitato a rivolgersi al personale in stazione oppure a contattare l’assistenza clienti al numero 892020 (servizio a pagamento). In caso di cancellazione, l’eventuale rimborso viene elaborato automaticamente entro 30 giorni dalla data prevista del viaggio.