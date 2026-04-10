Stop treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze l’11 e 12 aprile 2026: date e convogli interessati da variazioni

Dalla mezzanotte di sabato 11 alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione dei treni sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale. Lo stop è stato disposto per consentire interventi di ammodernamento.

Immagine di repertorio.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 il transito dei treni sulla Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale sarà sospeso in entrambe le direzioni per alcuni lavori di ammodernamento. I treni non circoleranno dalla mezzanotte di sabato fino alle 15 di domenica mattina (a questo link tutti i dettagli sui treni cancellati e sulle modifiche al servizio).

Alcuni collegamenti, a quanto si apprende, saranno deviati sulla linea Tirrenica con allungamento dei tempi di percorrenza. La situazione dovrebbe tornare regolare da martedì 14 aprile. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze.

Stop ai treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze, date e orari del blocco

Per consentire i lavori, la circolazione sarà sospesa dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile. L'interruzione interesserà la tratta Rovezzano-Settebagni sulla Roma-Firenze AV.

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Mentre, dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile, è prevista l'interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina sulla linea Roma-Firenze convenzionale.

Il transito dei treni, come anticipato, dovrebbe gradualmente riprendere a partire dalle ore 15 di domenica 12 aprile. Ulteriori criticità sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, quando il servizio non sarà ancora completamente regolare. Il ritorno alla piena normalità è previsto da martedì 14 aprile.

Percorsi alternativi garantiti: treni deviati sulla Tirrenica

Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento su alternative che percorreranno la linea Tirrenica.

L'elenco dei treni interessati da variazioni

Sono stati pubblicati gli elenchi dei convogli coinvolti nelle modifiche al servizio di sabato 11 e domenica 12 aprile e le soluzioni alternative.

La lista dei treni dell'Alta velocità e a lunga percorrenza di Trenitalia, è consultabile a questo link. Anche i treni Italo subiranno variazioni: è possibile consultare l'elenco cliccando qui.

I treni regionali interessati dalle modifiche sono segnalati qui. In alcuni casi il regionale è stato sostituito con un servizio bus, tutti i dettagli a questo link.

Previsti disagi, riduzione dei collegamenti e tempi di viaggio prolungati

Sono previsti disagi per i viaggiatori, come conseguenza della riduzione dei collegamenti, delle variazioni di percorso e dell'aumento dei tempi di percorrenza. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire modifiche, mentre i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi ulteriormente.

I motivi dello stop ai treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze

Come già anticipato, lo sospensione temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma–Firenze avverrà per consentire interventi di ammodernamento tecnologico.

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha spiegato che servirà per l’attivazione del sistema europeo ERTMS, considerato il più avanzato sistema di controllo della marcia dei treni. L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

"L’introduzione dell’ERTMS consentirà un miglioramento dell’affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, nell’ambito del più ampio piano di innovazione della rete ferroviaria nazionale", si legge in una nota.

In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, si invitano i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e delle Imprese Ferroviarie per verificare in anticipo lo stato del proprio treno.

Sarà inoltre potenziato il servizio di assistenza nelle principali stazioni coinvolte, per supportare i viaggiatori nella gestione degli spostamenti e nelle eventuali riprogrammazioni.

Come funzionano i rimborsi in questo caso

Fanpage.it ha contattato Trenitalia e Italo per capire come è stata gestita la situazione. Trattandosi di un'interruzione programmata e annunciata già da tempo i biglietti sono stati venduti con i nuovi tempi di percorrenza.

In questo caso, quindi, non bisogna parlare di ritardi, ma di allungamento dei tempi di viaggio. Il cliente al momento dell'acquisto viene infatti informato sulle diverse tempistiche, come è possibile vedere sulle piattaforme di acquisto online.

Per chi ha acquistato i biglietti prima dell'annuncio delle due giornate di sospensione della circolazione, le aziende hanno provveduto a garantire al cliente soluzioni alternative.

Se si dovessero invece verificare ritardi o cancellazioni nelle giornate interessate, verranno applicate le normali regole di indennizzo.