Alta Velocità Roma-Firenze: circolazione dei treni sospesa tra l’11 e il 12 aprile, ridotta il 13

Nel weekend dell’11 e 12 aprile la linea AV Roma-Firenze sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS, con stop totale dei treni e riduzioni anche sulla convenzionale. Riapertura domenica pomeriggio, con corse più lente, il servizio tornerà regolare da martedì 14 aprile.

immagine di repertorio

Nel weekend dell’11 e 12 aprile la tratta Roma-Firenze dell’alta velocità subirà una sospensione completa del servizio, con inevitabili ripercussioni anche per la giornata di lunedì 13 aprile. La misura, spiegano da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è necessaria per completare l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), la tecnologia più avanzata in Europa per il controllo e la supervisione dei treni. La tratta interessata, tra Orvieto e Settebagni, è l’ultimo segmento della linea Roma-Firenze a essere adeguato al nuovo standard europeo, rendendo l’intera rete Alta Velocità compatibile con il sistema.

Durante la sospensione, sia i treni Frecciarossa che Italo non potranno circolare, e anche la linea convenzionale subirà rallentamenti e riduzioni di collegamenti. RFI invita i viaggiatori a utilizzare soluzioni alternative lungo la linea Tirrenica e avverte che, inizialmente, dopo la riapertura domenica pomeriggio, i tempi di percorrenza saranno più lunghi del normale. L’offerta commerciale tornerà regolare a partire da martedì 14 aprile, ma fino ad allora i viaggiatori dovranno confrontarsi con tempi di viaggio più estesi e corse ridotte.

Con un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, in parte finanziati dal PNRR, RFI sottolinea che l’adeguamento tecnologico porterà benefici significativi in termini di affidabilità, regolarità e qualità del servizio, oltre a ridurre i costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Treni fermi sulla tratta Rovezzano-Settebagni fino al 12 aprile: quando riprende il servizio

Il blocco completo della linea AV riguarda la tratta Rovezzano-Settebagni e sarà in vigore dalle 00:00 di sabato 11 aprile fino alle 15:00 di domenica 12 aprile. La linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina subirà invece interruzioni dalle 14:00 di sabato fino alle 5:00 di domenica. Da domenica pomeriggio i treni riprenderanno a circolare, ma inizialmente con tempi di percorrenza più lunghi e corse ridotte.

L’offerta tornerà a regime martedì 14 aprile, quando Alta Velocità, Intercity e Regionali riprenderanno la normale programmazione. Durante il periodo dei lavori, RFI consiglia di verificare sempre i collegamenti disponibili attraverso i canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Blocco dei treni sulla Roma-Firenze a causa dell'istallazione dell'ERTMS

Il blocco della tratta Roma-Firenze non è un semplice stop programmato: serve a completare l’installazione dell’ERTMS, un sistema che supervisiona la marcia dei treni in tempo reale e garantisce maggiore sicurezza e precisione nei collegamenti. L’intervento interessa sia la linea alta velocità che la convenzionale, e rende necessario interrompere la circolazione per consentire i lavori senza rischi per i convogli.

Oltre a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura, l’aggiornamento tecnologico permette anche di risparmiare sui costi di gestione e manutenzione e di rendere uniforme l’intera rete AV ai criteri europei di controllo ferroviario.