Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara: ritardi di oltre 90 minuti

Tragedia sui binari della linea ferroviaria Ancona-Pescara oggi venerdì 17 aprile. Una donna di 48 anni è stata travolta e uccisa da un treno alta velocità in transito nel tratto marchigiano della linea in provincia di Ancona, nei pressi della stazione ferroviaria di Camerano Aspio. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di venerdì, intorno alle 11.30 quando l’allarme per l’investimento mortale sui binari ha fatto scattare la macchina dei soccorsi con la sospensione della circolazione dei treni che hanno accumulato ritardi di oltre 90 minuti.

Sul luogo della tragedia sono accorsi vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è una 48enne italiana, residente nella zona, che è stata travolta da un convoglio Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione di Camerano Aspio su binari in direzione di Ancona. La Polizia Ferroviaria ha condotto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'investimento prima che l'Autorità giudiziaria desse il via libera alla rimozione del corpo. Bisognerà chiarire se si tratti di incidente o più verosimilmente di un atto volontario.

Per consentire i soccorsi e poi i rilievi, il tratto ferroviario della linea Pescara – Ancona è stato chiuso completamente al transito dei treni fra Loreto e Varano per circa un’ora con pesanti disagi per i viaggiatori. I treni hanno ripreso la marcia intorno alle 12.40 ma su un unico binario e precauzionalmente a velocità nel tratto interessato.

La circolazione è ripresa pienamente solo circa due opere dopo i fatti, alle 13.40. Secondo Rfi, i treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di 20 minuti con punte fino a 80 minuti e alcuni convogli Regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso. Trenitalia aggiunge invece che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

I Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: