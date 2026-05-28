Treno fermo sull’Alta velocità Bologna Milano: ritardi di oltre 100 minuti per Frecciarossa e Italo
Gravissimi disagi nel pomeriggio di giovedì per i viaggiatori della linea ferroviaria Alta Velocità Bologna – Milano. A causa di un guasto di un treno fermo in linea sui binarti in Emilia Romagna, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata su tutta la tratta con ritardi accumulati di oltre 100 minuti sia per i Frecciarossa sia per i treni Italo. La tratta infatti è una delle più frequentate di tutta la linea alta velocità e moltissimi treni invece sono stati installati sulla linea convenzionale con inevitabili ritardi e maggior tempi di percorrenza.
I disagi sono scattati intorno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 28 maggio 2026, quando a causa di un inconveniente tecnico a un treno fermo in linea in prossimità di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, la circolazione è stata interrotta sul binario i treni instradati su percorsi alternativi. Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto interessato ha comunicato che Sono in corso le operazioni di soccorso al treno fermo ma alle 19:00 la circolazione permane rallentata.
Trenitalia invece comunica che a causa di un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria nei pressi di Reggio Emilia, i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Castelfranco e Fidenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Moltissimi i treni che oggi dunque non fermano a Reggio Emilia AV Mediopadana ma nella vecchia stazione di Reggio Emilia.
Al momento alla stazione di Bologna Centrale si registrano ritardi su tutti i treni alta velocità con un ritardo massimo di oltre 100 minuti prima. Inoltre la circolazione è fortemente rallentata anche in direzione Roma per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Ceccano sulla Roma Napoli e i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:
- FR 9642 Reggio Calabria Centrale (8:35) – Torino Porta Nuova (19:16)
- FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50)
- FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:26)
- FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:15)
- FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)
- FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)
- FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:38)
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazione:
- FR 8525 Bolzano (15:10) – Napoli Centrale (21:33): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.
I passeggeri in partenza da e diretti a Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza Clienti di Trenitalia.
- FR 9559 Torino Porta Nuova (17:00) – Roma Termini (21:54): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché a Reggio Emilia AV Mediopadana.
I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza Clienti di Trenitalia.
- FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:20): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché a Reggio Emilia AV Mediopadana.
I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza Clienti di Trenitalia.
- FR 9811 Milano Centrale (17:30) – Pescara (21:53): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché a Reggio Emilia AV Mediopadana.
I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza Clienti di Trenitalia.