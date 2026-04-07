Sciopero aereo il 10 aprile in Italia, voli a rischio per 4 ore: stop di Enav e controllori di volo

Pero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia. Durante la fascia oraria dello sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, non si escludono infatti ritardi e cancellazioni.

Nuovo Sciopero aereo in programma il 10 aprile in Italia, una protesta che interesserà i controlli di volo Enav e aprirà un mese di astensioni dal lavoro toccando vari settori dei trasporti. Lo stop in programma venerdì prossimo per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, avrà inevitabili ripercussioni su chi dovrà spostarsi in aereo sul territorio nazionale visto che non sarà garantito tutto il controllo del traffico aereo durante la protesta.

Lo sciopero dei controllori è stato indetto dal sindacato UILT-UIL a livello nazionale per tutto il personale Enav a cui si uniscono le sigle UGL-TA e ASTRA per l’ENAV di Roma e la FAST-CONFSAL-AV per l’aeroporto di Milano Malpensa e l’Aeroporto di Napoli, sempre per quattro ore, dalle 13.00 alle 17.00 di venerdì 10 aprile. Come elenca il Ministero dei trasporti, nelle stesse ore sciopero anche del personale della società Techno sky, controllata da Enav.

“Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire” spiegano dalla Uil nelle motivazioni della protesta denunciando “Recupero inflattivo insufficiente, tutele messe in discussione, carichi di lavoro in aumento e nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi”.

Per lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia e specialmente nei centri di controllo di Roma, Milano e Napoli. Durante la fascia oraria dello sciopero non si escludono infatti ritardi e cancellazioni, motivo per cui ai passeggeri viene raccomandato di controllare lo stato dei voli prima di partire. “Informiamo i passeggeri che per effetto degli scioperi nazionali potranno verificarsi ritardi e/o cancellazioni. Per informazioni sul proprio volo invitiamo a contattare la compagnia aerea, agenzia di viaggio o tour operator” spiegano ad esempio dall’aeroporto di Napoli.

Nella stessa giornata altri disagi per chi viaggia potrebbero arrivare dallo sciopero nel trasporto pubblico locale dei lavoratori Busitalia Sita nord per Campania, Umbria e Veneto, indetto da Usb lavoro privato e Adl Cobas per 4 ore: dalle 20.01 alle 24.00 del 10 aprile 2026.