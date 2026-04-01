Scioperi aprile 2026, il calendario del mese: le date degli stop a treni, mezzi pubblici e aerei in Italia

Scioperi dei trasporti in Italia anche per il mese di aprile 2026. Il calendario e le date delle proteste diffuso dal Ministero dei trasporti indicano stop nel settore ferroviario, in quello aereo e nel trasporto locale. Si comincia il 10 aprile con lo sciopero aereo dei controllori Enav.

Nuova ondata di scioperi dei trasporti anche per il mese di aprile 2026 con inevitabili ripercussioni per chi deve spostarsi. Questo mese infatti sono già in programma diversi stop ai trasporti pubblici, sia a livello locale che nazionale, con potreste e astensioni dal lavoro che interesseranno il settore ferroviario, quello aereo e il trasporto locale.

Come segnala il Ministero dei trasporti, si parte il 10 aprile con uno sciopero aereo Enav, si prosegue il giorno dopo con uno stop nel settore ferroviario e si concluderà il 20 aprile con alcune proteste nel Trasporto pubblico locale, passando per uno sciopero nel settore marittimo.

Il 10 aprile sciopero aereo dei controllori Enav

L’ondata di scioperi di aprile si aprirà con la protesta dei controlli aerei Enav che avrà ripercussioni su chi dovrà prendere un aereo. Gli addetti dell’Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo si fermeranno il 10 aprile per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, per una protesta indetta dai vari sindacati come Uilt-Uil, Ugl-ta e Fast-Confsal a cui si unirà uno sciopero del servizio security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino.

Sciopero Rfi per i manutentori delle ferrovie l’11 aprile

Sabato 11 aprile previsto uno sciopero di 24 ore e per tutta l’Italia del personale Rfi impianti manutenzione infrastrutture indetto sia dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura di Rete Ferroviaria italiana sia dal Cobas lavoro privato/coordinamento ferrovieri.

Trasporto locale: il 13 aprile stop Eav di Napoli, il 24 aprile Atm di Milano

Diversi scioperi in programma ad aprile anche nel trasporto pubblico locale. Il 13 aprile si fermano i lavoratori Eav di Napoli per 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00; il 19 aprile stop del personale Gest di Firenze per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00; il 20 aprile protesta dei lavoratori Autoservizi Tessitore di Vasto mentre il 24 aprile si ferma l’Atm a Milano, Monza e Como per 8 ore con vari orari.

Infine protesta nel settore marittimo dei lavoratori Blujet area Stretto di Messina che si asterranno per 8 ore dalle 09.01 alle 17.01 del 17 aprile e dei lavoratori dell’autotrasporto c/terzi regione Sicilia che si fermeranno per 120 ore: dalle 00.01 del 14/4 alle 24.00 del 18/4.

Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile

Dal 20 al 25 aprile è in arrivo, infine, uno sciopero degli autotrasportatori in Italia, proclamato contro il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà il settore. Trasportounito ha annunciato il fermo nazionale dei tir, mentre Unatras ha organizzato proteste e assemblee permanenti in 100 città.

Il prezzo del gasolio ha superato stabilmente i 2 euro al litro, incidendo pesantemente sui bilanci delle imprese, già fragili. Le associazioni denunciano misure insufficienti e chiedono interventi urgenti. Lo stop potrebbe causare ritardi nelle consegne, problemi alla logistica e possibili ripercussioni su prezzi e distribuzione delle merci.