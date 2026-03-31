Sciopero autotrasportatori in Italia, camionisti verso lo stop dal 20 al 25 aprile: proteste in 100 città

È in arrivo uno sciopero nazionale degli autotrasportatori in Italia: i camionisti si preparano a fermarsi dal 20 al 25 aprile, con una mobilitazione che rischia di avere effetti concreti sulla distribuzione delle merci. Alla base della protesta c’è il caro carburanti, con il prezzo del gasolio che ha superato stabilmente i 2 euro al litro, mettendo in difficoltà un intero comparto già fragile. Le principali sigle del settore denunciano una situazione ormai fuori controllo, aggravata dalle tensioni internazionali e da interventi ritenuti insufficienti.

A proclamare il fermo è Trasportounito, mentre Unatras ha annunciato una mobilitazione parallela con assemblee e presidi diffusi sul territorio. Il quadro che emerge è quello di una categoria sotto pressione, con costi in aumento e margini sempre più ridotti. Il rischio, segnalano le associazioni, è che senza interventi immediati si arrivi a un blocco più ampio della filiera logistica, con ricadute dirette su imprese e consumatori.

Sciopero dei camionisti in Italia contro il caro carburante, le date dello stop

La protesta entrerà nel vivo dal 20 al 25 aprile, con uno stop nazionale del trasporto merci su gomma. A indire il fermo è Trasportounito, che parla apertamente di emergenza e di una situazione non più sostenibile per le imprese del settore.

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Il prezzo del gasolio ha superato i 2,05 euro al litro sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,11 euro in autostrada. Numeri che, secondo le associazioni, rendono impossibile mantenere l’equilibrio economico delle attività. Il fermo, spiegano, arriva nonostante le perplessità espresse dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, segno di una tensione ormai difficile da contenere.

Le motivazioni dello sciopero nazionale degli autotrasportatori

Al centro della mobilitazione c’è l’aumento dei carburanti, che negli ultimi giorni ha vanificato anche il taglio delle accise deciso dal governo. L’intervento, che puntava a ridurre i prezzi di circa 25 centesimi al litro, non ha prodotto gli effetti sperati anche a causa delle tensioni internazionali legate al conflitto in Iran.

Le associazioni denunciano un costo del gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro e parlano di bilanci messi a dura prova. A questo si aggiunge il comportamento di parte della committenza che, secondo Unatras, non riconoscerebbe gli aumenti dei costi, arrivando in alcuni casi a chiedere ulteriori ribassi sui servizi.

Nel frattempo, anche i gestori delle pompe hanno segnalato criticità, accusando le compagnie energetiche di scarsa trasparenza sui prezzi consigliati, come previsto dalle norme recenti. Un elemento che contribuisce ad aumentare il clima di tensione.

Proteste nelle piazze di 100 città italiane

Accanto allo sciopero, è prevista una mobilitazione diffusa sul territorio. Unatras ha annunciato assemblee permanenti e presidi in circa 100 città italiane, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli operatori del settore e valutare ulteriori iniziative.

Si tratta di una fase di confronto ma anche di pressione, che potrebbe evolversi in forme di protesta più incisive se non arriveranno risposte rapide. Le assemblee serviranno anche a raccogliere le istanze della categoria, in un contesto in cui cresce il malcontento e aumenta il rischio di iniziative autonome.

Le possibili conseguenze dello sciopero dei camionisti dal 20 al 25 aprile in Italia

Uno stop di cinque giorni del trasporto merci potrebbe avere effetti significativi sulla catena di approvvigionamento. I primi segnali potrebbero riguardare ritardi nelle consegne, difficoltà per la logistica e possibili ripercussioni su supermercati e distribuzione.

Nel medio periodo, le conseguenze potrebbero riflettersi anche sui prezzi finali, con un possibile aumento dei costi per consumatori e imprese. Molto dipenderà dall’adesione allo sciopero e da eventuali interventi del governo nelle prossime settimane.

E il timore, condiviso dalle associazioni di categoria, è che senza misure strutturali da parte di chi dovere il fermo di aprile possa rappresentare solo il primo passo di una mobilitazione più ampia, destinata a protrarsi nel tempo.