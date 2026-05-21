Governo Meloni, Flotilla: attivisti abusati e feriti, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia. Tajani: “Da Ben Gvir regime dittatoriale”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il sequestro della Flotilla e i filmati del trattamento disumano riservato da Israele nei confronti degli attivisti. I legali denunciano "violenze estreme, umilianzioni sessuali e gravi ferite" inflitte dalle autorità israeliane durante le procedure di abbordaggio e detenzione illegale. Sono arrivati in Italia il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo di una delle navi .
Le immagini degli attivisti bendati, inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Ben Gvir hanno suscitato lo sdegno internazionale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di "trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele". Anche Bruxelles ha definito il trattamento inaccettabile e ha chiesto il rilascio immediato di tutti gli attivisti.
Meloni e Tajani hanno preso posizione, condannando l'accaduto e dichiarando di pretendere delle scuse da Israele. Il ministro degli Esteri, che ieri ha convocato l'ambasciatore israeliano, ha annunciato che oggi dovrebbero rientrare tutti gli attivisti italiani. Quello di Ben Gvir è "un atteggiamento da regime dittatoriale", ha dichiarato.
Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia
Il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati, all'aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea da Atene, accolti, tra gli altri, con abbracci, dai deputati Arturo Scotto (Pd) e del M5S, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina Dorso. Presenti anche la mamma di Mantovani, Maria Gabriella, la vice Direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e l'attivista Tony La Piccirella.
Tajani: "Per l'Italia è stata superata una linea rossa, ci stanno conseguenze"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato in un'intervista al quotidiano Avvenire la propria indignazione per quanto mostrato dal ministro israeliano Ben-Gvir, rappresentando che per l'Italia "è stata superata una linea rossa". "Sono indignato. Israele ha il diritto di difendersi, ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi che non hanno compiuto atti di violenza", ha dichiarato Tajani, sostenendo che "una cosa è mantenere un blocco navale, un'altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone". "Mi dispiace soprattutto per il popolo israeliano, che non merita un ministro come Ben-Gvir. L'Italia comunque chiede conto di quanto accaduto al Governo israeliano", ha sottolineato Tajani. "Per noi però è stata superata una ‘linea rossa'", ha evidenziato Tajani. "Credo che si debba far capire con la massima chiarezza ai nostri interlocutori israeliani che episodi come questo accentuano l'isolamento di Israele anche nei confronti dei Paesi più amici. Valuteremo il nostro atteggiamento politico. Valuteremo cosa fare anche in Europa", ha affermato Tajani.
Gli attivisti della Flotilla denunciano violenze estreme da parte delle autorità israeliane
Violenze, umiliazioni, abusi, molestie sessuali e vessazioni. È il resoconto del team legale dell'ong Adalah dopo aver fornito assistenza ai membri della Flotilla nel porto di Ashdod. Gli attivisti, bendati e ammanettati nei filmati in cui si vede il ministro Ben Gvir intento a deriderli, hanno denunciato violenze estreme. In alcuni casi tramite l'uso di taser e di proiettili di gomma. Tre di loro sono stati ricoverati in ospedale.
Mantovani: "Noi picchiati con le manette e le catene alle caviglie"
"Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato". È la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano. Mantovani racconta che anche a lui e Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion.
Flotilla: "Schlein, tempo delle parole è finito, servono fatti"
"Il tempo delle parole è finito, servono fatti concreti. Se Giorgia Meloni vuol davvero prendere le distanze da Netanyahu, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla Flotilla. Deve assumere una posizione ufficiale dinanzi alla comunità internazionale. È tardi, ma solo così è possibile sconfessare tre anni di appiattimento", lo dichiara Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. Per la leader dem, ora la presidente del Consiglio "deve togliere il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell'accordo di cooperazione Ue-Israele ed uscire dal Board of peace trumpiano che, è evidente, non persegue la pace a Gaza". Le immagini degli attivisti arrestati dalle forze israeliane e sbeffeggiati da Ben Gvir, dice in un altro passaggio dell'intervista, "sono agghiaccianti. Confermano l'arroganza e il senso di impunità con cui il governo israeliano viola costantemente il diritto internazionale. Tra l'altro hanno anche sparato contro le barche che battevano bandiera italiana: hanno anche violato la nostra sovranità".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il sequestro della Flotilla
Le immagini degli attivisti bendati, inginocchiati con le mani dietro la schiena e derisi dal ministro della Sicurezza Ben Gvir hanno scatenato lo sdegno internazionale. Da Mattarella a Meloni e Tajani, la condanna è unanime. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha annunciato che oggi dovrebbero fare rientro in Italia i connazionali fermati e arrestati illegalmente da Israele.