Governo Meloni, Flotilla: attivisti abusati e feriti, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia. Tajani: “Da Ben Gvir regime dittatoriale”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il sequestro della Flotilla e i filmati del trattamento disumano riservato da Israele nei confronti degli attivisti. I legali denunciano "violenze estreme, umilianzioni sessuali e gravi ferite" inflitte dalle autorità israeliane durante le procedure di abbordaggio e detenzione illegale. Sono arrivati in Italia il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo di una delle navi .

Le immagini degli attivisti bendati, inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Ben Gvir hanno suscitato lo sdegno internazionale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di "trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele". Anche Bruxelles ha definito il trattamento inaccettabile e ha chiesto il rilascio immediato di tutti gli attivisti.

Meloni e Tajani hanno preso posizione, condannando l'accaduto e dichiarando di pretendere delle scuse da Israele. Il ministro degli Esteri, che ieri ha convocato l'ambasciatore israeliano, ha annunciato che oggi dovrebbero rientrare tutti gli attivisti italiani. Quello di Ben Gvir è "un atteggiamento da regime dittatoriale", ha dichiarato.