Sciopero autotrasportatori, dal 25 al 29 maggio si fermano i camionisti: rischio blocco merci in Italia

Dal 25 al 29 maggio è in programma uno sciopero degli autotrasportatori in Italia contro il caro carburante. Il 22 maggio i rappresentanti del settore sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro con il Governo per cercare di scongiurare la protesta, ma lo stop non è stato revocato. Il rischio è quello di blocco merci con ricadute anche fino al ponte del 2 giugno.

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio è in programma uno sciopero nazionale degli autotrasportatori in Italia contro il caro carburante, una mobilitazione che potrebbe avere impatti significativi sulla circolazione delle merci e sulla logistica del Paese. L’agitazione, promossa dalle principali sigle del settore, resta al momento confermata, nonostante un possibile tentativo di mediazione del Governo.

Una finestra per evitare lo stop potrebbe aprirsi il 22 maggio, quando a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra i rappresentanti degli autotrasportatori e l’esecutivo. L’obiettivo è quello di trovare un’intesa e scongiurare la protesta, ma allo stato attuale non risultano passi ufficiali verso la revoca dello sciopero.

Sciopero dal 25 al 29 maggio in Italia, fermi i camionisti contro il caro carburante

La mobilitazione della prossima settimana coinvolge imprese di autotrasporto e conducenti di mezzi pesanti, con il carburante al centro delle rivendicazioni. L’aumento dei costi del gasolio commerciale viene indicato come il principale fattore di pressione sul comparto, che chiede interventi rapidi per sostenere la tenuta economica delle aziende.

Per le associazioni del settore, la logistica su gomma rappresenta un’infrastruttura essenziale per l’economia nazionale e per il funzionamento delle filiere produttive e distributive. Le sigle promotrici della protesta, tra cui UNATRAS, sostengono che gli interventi finora adottati non siano sufficienti a compensare l’impatto dei rincari.

Tra le criticità segnalate anche l’aumento dei costi operativi, stimato in migliaia di euro annui per singolo mezzo, con effetti diretti sulla sostenibilità delle imprese e sugli investimenti nel rinnovo dei parchi veicolari.

Il 22 maggio atteso incontro tra rappresentanti degli autotrasportatori e il Governo

Il 22 maggio è previsto comunque un tavolo a Palazzo Chigi tra Governo e associazioni di categoria. Al centro del confronto ci saranno le richieste degli autotrasportatori, che puntano a misure fiscali e interventi immediati per ridurre l’impatto del caro carburante.

Le ipotesi sul tavolo includono il riconoscimento di un credito d’imposta legato ai rimborsi sul gasolio commerciale, oltre alla richiesta di rendere più rapidi i meccanismi di accesso alle agevolazioni fiscali. Le associazioni chiedono inoltre maggiore flessibilità nei tempi di applicazione delle misure e un intervento sulle scadenze contributive per alleggerire la pressione sulle imprese.

La posizione delle categorie resta comunque netta: la mobilitazione è stata deliberata nelle scorse settimane e potrebbe essere revocata solo in presenza di risposte concrete e immediate da parte del Governo.

Autotrasportatori fermi per lo sciopero: a rischio il blocco merci in Italia

Se confermato, chiaramente, lo sciopero potrebbe avere ricadute rilevanti sulla circolazione delle merci in Italia, con possibili difficoltà di approvvigionamento per la grande distribuzione e rallentamenti nella catena logistica. Il rischio è quello di un effetto a cascata sulle forniture, con impatti anche sui settori industriali più dipendenti dal trasporto su gomma.

Le prime criticità potrebbero emergere già nei primi giorni della mobilitazione, con tensioni sulle consegne e possibili ritardi nelle distribuzioni. In caso di prolungamento, gli effetti potrebbero estendersi anche alle filiere produttive più complesse, aumentando il rischio di rallentamenti o stop temporanei.

Lo sciopero, previsto fino al 29 maggio, arriva in un momento delicato per il sistema logistico italiano, con il ponte del 2 giugno che potrebbe amplificare ulteriormente le eventuali criticità sulla distribuzione delle merci.