Al via da oggi il ticket di ingresso per Venezia: quanto costa, chi deve pagarlo e come prenotare Oggi, venerdì 18 aprile, parte la seconda sperimentazione del biglietto di ingresso per visitare Venezia e durerà fino al 27 luglio. La misura è stata pensata per contrastare l'overtourism e, in particolare, per scoraggiare la presenza di turisti che visitano la città solo un giorno. Rispetto allo scorso anno sono cambiate alcune direttive. Tutti i dettagli su costo, date ed esenzioni.

A cura di Eleonora Panseri

Oggi, venerdì 18 aprile, parte la seconda sperimentazione del biglietto di ingresso per visitare la città di Venezia e durerà fino al 27 luglio.

La misura è stata pensata per contrastare l‘overtourism e, in particolare, per scoraggiare la presenza di turisti che decidono di visitare la città solo un giorno. Rispetto allo scorso anno sono cambiate alcune direttive.

Il biglietto dovrà essere acquistato soltanto in alcune giornate (che rispetto al 2024 passano dal 29 a 54). Chi prenoterà l'accesso tre giorni prima di arrivare in città dovrà pagare un contributo maggiorato. Di seguito tutti i dettagli.

Quali sono le date in cui bisogna pagare il biglietto di ingresso

Le giornate del 2025 in cui sarà dovuto il Contributo di accesso saranno le seguenti, come riportato sul portale dedicato del Comune di Venezia:

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 maggio

1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 giugno

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 luglio

Chi deve pagare il ticket d’ingresso per Venezia

Il biglietto deve essere pagato soltanto da chi visita la città in giornata. A partire da quest'anno bisognerà prenotarsi e pagare il contributo anche nei venerdì, e non più solo i fine settimana. Il ticket verrà chiesto dalle 8.30 alle 16.

Chi è esentato

Non dovranno pagare il contributo invece le persone nate o residenti a Venezia, i turisti che pernotteranno in una struttura ricettiva della città (e che quindi pagano la tassa di soggiorno), i bambini sotto i 14 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori e altre categorie di persone. Trovate tutte le informazioni nel dettaglio a questo link.

Quanto costa il biglietto per visitare Venezia nel 2025

Il biglietto per l'ingresso in città costerà 5 euro. Tuttavia, per il 2025 è stato introdotto l’incentivo alla prenotazione anticipata che prevede il pagamento di 10 euro per coloro che invece, come già anticipato, prenoteranno l'accesso solamente nei 3 giorni precedenti il giorno della visita. Il ticket si prenota a questo link.