Nuovo sciopero dei treni l'11 e 12 aprile, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari Lo sciopero dei treni dell'11 e 12 aprile è stato indetto dal sindacato di base USB lavoro privato e andrà vanti per 24 ore: dalle ore 3.00 di venerdì 11 aprile alle ore 2.00 di sabato 12 aprile per il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia.

A cura di Antonio Palma

Nuovi disagi in vista per chi si sposta in treno, per questo mese infatti è stato proclamato un nuovo sciopero nazionale del settore ferroviario che nei giorni 11 e 12 aprile 2025 metterà a rischio i trasporti su rotaia per 24 ore. L'agitazione sindacale riguarderà tutto il settore ferroviario e anche il trasporto merci su rotaia e riguarderà in pratica l'intera giornata lavorativa di venerdì 11 aprile.

Lo sciopero dei treni dell'11 e 12 aprile è stato indetto dal sindacato di base USB LAVORO PRIVATO e andrà vanti per 24 ore: dalle ore 3.00 di venerdì 11 aprile alle ore 2.00 di sabato 12 aprile per il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia e per l'intera prestazione lavorativa dell'11 aprile nel settore del trasporto pubico locale su rotaia.

Lo stop riguarderà tutto il personale delle imprese del comparto ferroviario e si unirà ad altri scioperi indetti dal sindacato di categoria Orsa nelle stesse ore per il personale di Trenitalia addetto a vendita, assistenza div. business regionale e sviluppo intermodale della dir. regionale Piemonte e del personale mobile Trenitalia direzione business regionale Piemonte e valle d'Aosta.

Inoltre dla mezzanotte dell'11 aprile alle 23.59 dello stesso giorno indetto anche uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto dla sindacato di base Si Cobas.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto,, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. , Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui.