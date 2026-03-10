Sciopero Italo l’11 marzo 2026, a rischio l’alta velocità in Italia: orari ed elenco dei treni garantiti

Sciopero del personale Italo domani, mercoledì 11 marzo 2026: possibili disagi per i treni dalle 9:01 alle 16:59. La protesta, proclamata da Uiltrasporti per chiedere migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati, riguarda solo Ntv. Trenitalia non aderisce. Italo ha già pubblicato l’elenco dei treni garantiti.

Possibili disagi per chi viaggia in treno nella giornata di domani, mercoledì 11 marzo 2026. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del personale di Ntv, Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che gestisce i treni ad alta velocità Italo. La mobilitazione durerà otto ore, dalle 9:01 alle 16:59, e potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione dei convogli lungo diverse tratte italiane.

Il rischio riguarda esclusivamente i treni Italo. Trenitalia, infatti, non aderisce alla protesta e continuerà a far circolare regolarmente i propri servizi, compresi i Frecciarossa. L’azienda Ntv ha comunque già pubblicato sul proprio sito l’elenco dei treni garantiti per la giornata, specificando che alcune corse potranno subire modifiche limitate, soprattutto negli orari di arrivo.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Uiltrasporti e riguarda i dipendenti di Ntv. La protesta, annunciata all’inizio di marzo e autorizzata dal Ministero dei Trasporti, arriva in una settimana particolarmente complessa per il settore dei trasporti, a pochi giorni di distanza dallo sciopero generale del 9 marzo.

Alla base della mobilitazione ci sono le richieste dei lavoratori per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un adeguamento degli stipendi. Non sono previste fasce di garanzia all’interno dell’orario dello sciopero, ma Italo ha assicurato che sarà comunque mantenuto un numero significativo di collegamenti per limitare i disagi ai viaggiatori.

Gli orari dello sciopero dei treni Italo mercoledì 11 marzo 2026

Lo sciopero del personale Italo è previsto per mercoledì 11 marzo 2026 e durerà complessivamente otto ore, dalle 9:01 alle 16:59. In questa fascia oraria alcuni collegamenti potrebbero essere cancellati o subire variazioni, con possibili ritardi soprattutto sulle tratte più trafficate.

Non sono previste fasce di garanzia durante l’agitazione. La mobilitazione riguarda esclusivamente i convogli Italo, mentre i servizi Trenitalia, inclusi i Frecciarossa, continueranno a circolare regolarmente.

Per limitare i disagi, l’azienda ha pubblicato in anticipo sul proprio sito l’elenco dei treni garantiti che continueranno a viaggiare anche durante le ore di sciopero.

L'elenco dei treni garantiti Italo per lo sciopero dell'11 marzo

In occasione dello sciopero nazionale del personale Italo previsto per mercoledì 11 marzo 2026, la società Ntv ha pubblicato l’elenco dei treni che circoleranno regolarmente per limitare i disagi ai viaggiatori. La mobilitazione è in programma dalle 9:01 alle 16:59 e riguarda esclusivamente i convogli Italo.

9968 Napoli Centrale Milano Centrale (5:30 – 10:15);

8954 Napoli Centrale Bolzano (5:45 – 12:23);

9971 Torino Porta Nuova Salerno (5:50 – 12:57);

9912 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (6:09 – 12:40);

9967 Milano Centrale Napoli Centrale (6:15 – 10:53);

8951 Brescia Roma Termini (6:27 – 10:40);

8111 Milano Centrale Reggio Calabria Centrale (6:40 – 17:13);

9908 Roma Termini Torino Porta Nuova (6:40 – 11:41);

9972 Caserta Milano Centrale (6:45 – 11:15);

9928 Bari Centrale Torino Porta Nuova (6:50 – 16:46);

8924 Roma Termini Venezia Santa Lucia (6:55 – 10:55);

8903 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (7:05 – 12:28);

8971 Udine Milano Centrale (7:16 – 11:25);

9920 Salerno Torino Porta Nuova (7:20 – 14:30);

8907 Udine Napoli Centrale (7:23 – 14:43);

8902 Trieste Centrale Napoli Centrale (8:02 – 15:28);

8905 Venezia Santa Lucia Roma termini (8:05 – 12:10);

9923 Torino Porta Nuova Roma Termini (8:20 – 13:24);

8908 Napoli Centrale Venezia Santa Lucia (8:25 – 13:55)

Italo garantirà inoltre alcune corse che ricadono completamente nell’orario dello sciopero.

9975 Milano Centrale Napoli Centrale (9:15 – 13:53);9

927 Torino Porta Nuova Napoli Centrale (9:20 – 15:43);

9924 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (9:20 – 15:30);

8981 Milano Centrale Venezia Santa Lucia (11:35 – 14:03);

9931 Milano Centrale Salerno (11:40 – 17:39);

8914 Roma Termini Venezia Santa Lucia (11:55 – 15:55);

9980 Roma Termini Milano Centrale (12:10 – 15:15);

8983 Milano Centrale Venezia Santa Lucia (12:35 – 15:03);

8916 Roma Termini Venezia Santa Lucia (12:55 – 16:55);

8984 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (13:57 – 16:25)

Infine sono previsti treni garantiti che partono durante lo sciopero ma arrivano a destinazione dopo la fine della mobilitazione.

8929 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (12:05 – 17:28);

9939 Torino Porta Nuova Bari Centrale (12:15 – 22:10);

9981 Milano Centrale Napoli Centrale (12:20 – 16:48);

8158 Reggio Calabria Centrale Milano Centrale (13:05 – 23:20);

8918 Napoli Centrale Trieste Centrale (13:30 – 20:56);

9950 Salerno Milano Centrale (13:43 – 19:15);

8919 Venezia Santa Lucia Salerno (15:05 – 21:17);

8986 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (14:57 – 17:25);

9985 Milano Centrale Roma Termini (14:20 – 17:30);

9946 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (14:20 – 20:36);

8963 Bolzano Napoli Centrale (14:42 – 21:23);

8988 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (15:57 – 18:25);

9987 Milano Centrale Napoli Centrale (15:15 – 19:55);

9958 Benevento Torino Porta Nuova (15:20 – 22:40);

9951 Torino Porta Nuova Salerno (15:25 – 22:32);

8920 Napoli Centrale Udine (15:30 – 22:17);

8923 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (16:05 – 21:38);

9955 Torino Porta Nuova Napoli Centrale (16:20 – 23:49);

8959 Brescia Roma Termini (13:29 – 17:40).

Le motivazioni dello sciopero: Trenitalia non è coinvolta dalla protesta

Lo sciopero riguarda esclusivamente il personale di Ntv, la società che gestisce i treni Italo, e non coinvolge Trenitalia. I convogli del gruppo ferroviario pubblico, compresi i Frecciarossa, continueranno quindi a circolare regolarmente.

La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Uiltrasporti per chiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro del personale e un adeguamento degli stipendi. La protesta, annunciata all’inizio di marzo e autorizzata dal Ministero dei Trasporti, si inserisce nel confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori.

Proprio perché interessa soltanto Ntv, eventuali cancellazioni o variazioni riguarderanno esclusivamente i treni Italo, mentre i servizi Trenitalia dovrebbero mantenere la programmazione prevista.