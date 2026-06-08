Sciopero dei treni l’11 giugno, stop di 23 ore per Trenitalia, Italo e Trenord: gli orari e chi aderisce

Doppio sciopero dei treni l’11 giugno con una protesta ferroviaria di 23 ore che interesserà sia l’alta velocità che i regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e Tper e il trasporto locale su ferro con pesanti disagi per viaggiatori e pendolari. Previsti servizi minimi garantiti e fasce di garanzia.

Immagine di repertorio.

Sciopero dei treni giovedì 11 giugno per tutto il comparto ferroviario che interesserà sia l’Alta velocità che i regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e Tper con pesanti disagi per viaggiatori e pendolari. Le proteste sono due: una di 8 ore indetta dai sindacati confederali e da quelli di settore, che va dalle 9:00 alle 17:00, e una di 23 ore proclamata dai sindacati di base dalle 03.00 dell'11 giugno alle 02.00 del 12 giugno. I treni dunque possono subire cancellazioni o variazioni per tutta la giornata ma, come prevede la legge, sono previsti servizi minimi garantiti per i convogli a lunga percorrenza e fasce di garanzia per i treni locali.

Lo sciopero dei treni di 8 ore per giovedì 11 giugno è stato indetto da Filt-cgil/Fit-cisl/Uilt-uil/Ugl ferrovieri/Fast-confsal e Orsa trasporti per protestare contro i nuovi affidamenti dei servizi Intercity e quella che prevedono “una stagione di dumping contrattuale, accompagnata da una riduzione dell’offerta commerciale”. Lo stop dalle 9.01 alle 17.00 riguarda tutto il personale delle imprese che svolgono attività ferrovia mentre per i lavoratori degli appalti ferroviari lo stop è di mezzo turno per ogni turno. Alla protesta aderisce anche l’Assemblea permanente del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello stato italiane.

Lo sciopero dei treni di 23 ore dell’11 e 12 giugno è stato indetto invece da Cub trasporti/sgb per tutto il personale imprese che svolgono attività ferroviaria e di trasporto merci su rotaia e va dalle ore 03.00 dell'11giugno alle 02.00 del 12 giugno. La protesta in questo caso riguarda anche il trasporto pubblico locale su rotaia che si ferma per l’intera prestazione dell’11 giugno. In quest'ultimo caso lo stop riguarda le Ferrovie sud est, Gtt, Sad, Trentino trasporti, Ferrovie Udine c., Sistemi territoriali, Tft, Ferrotramviaria, Fer.adr. Sangritana-Tua, Eav, Ferrovie Gargano, Ferrovie Calabria.

Per lo Sciopero Nazionale dei treni dell'11 giugno previsti servizi minimi garantiti per i convogli a lunga percorrenza e fasce di garanzia per i treni locali. Rfi comunica che “lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Trenitalia comunica che per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link. Anche Italo ha comunicato che al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori è stata pubblicata la lista dei treni garantiti. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti invece i treni nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile sui rispettivi siti web delle compagnia di trasporto .