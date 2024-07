video suggerito

Sciopero a Napoli il 18 luglio 2024, a rischio i mezzi Anm per 4 ore: gli orari di bus, metro e funicolari Domani 18 luglio sciopero di 4 ore dei mezzi di trasporto dell’Anm. A rischio bus, metro e funicolari dalle 11:30 alle 15:30. Le fasce di garanzia e le motivazioni dello sciopero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domani giovedì 18 luglio 2024 è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore in tutta Italia. A Napoli aderiranno i mezzi Anm, mentre Eav ha fatto sapere che non aderirà alla protesta. Lo sciopero inizierà alle 11.30 e fino alle 15.30: saranno a rischio i mezzi pubblici, dunque, per tutte e quattro le ore dello sciopero. Anm ha già comunicato le fasce di garanzia dello sciopero. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL, e si prevede che avrà largo seguito.

Gli orari garantiti di metro, bus e funicolari a Napoli giovedì 18 luglio

Le fasce di garanzia di metro, bus e funicolari sono state comunicate sul proprio sito ufficiale dall'Azienda Napoletana Mobilità:

Linee di superficie : (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

: (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1 : ultima corsa da Piscinola ore 10:50, ultima corsa da Garibaldi ore 10:50. Prima corsa da Piscinola ore 16:20, prima corsa da Garibaldi ore 17:00.

: ultima corsa da Piscinola ore 10:50, ultima corsa da Garibaldi ore 10:50. Prima corsa da Piscinola ore 16:20, prima corsa da Garibaldi ore 17:00. Metro Linea 6 : ultima corsa da Municipio ore 11:06; da Mostra ore 11:14.

: ultima corsa da Municipio ore 11:06; da Mostra ore 11:14. Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.50

Eav non aderisce allo sciopero di giovedì 18 luglio

Niente sciopero invece per l'Ente Autonomo Volturno, i cui lavoratori sciopereranno invece domenica 21 luglio, come si legge in un comunicato apparso sul sito della società:

Si comunica che per domenica 21 luglio 2024 la O.S. OR.S.A. ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 08:25 alle ore 12:25. Le motivazioni dello sciopero sono: “utilizzo degli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva, problemi nel godimento delle giornate di ferie".

Sciopero il 18 luglio 2024 a Napoli, le motivazioni

Tra le motivazioni dei sindacati per lo sciopero, come spiegato in una nota dalle associazioni di categoria, ci sono l'aumento dei salari per il recupero del potere di acquisto, maggiori tutele dei lavoratori, potenziamento della formazione, il contrasto alle aggressioni al personale ed il rafforzamento del welfare contrattuale.