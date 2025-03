video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Bus elettrici Anm in strada a Napoli: è il primo giorno di prova. Sorpresa al Vomero In strada i primi 5 bus elettrici di Anm per le prove di rendimento. Provati tra Vomero, piazza Arenella, Zona Ospedaliera, Colli Aminei e Posillipo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli oggi provati i primi 5 bus elettrici dell'Anm. Sorpresa tra i napoletani che hanno visto i nuovi pullman circolare in diversi quartieri cittadini, Vomero, piazza Arenella, Zona Ospedaliera, Colli Aminei e Posillipo. I mezzi pubblici elettrici non stanno effettuando il servizio per il pubblico. Si tratta solo di una prova per verificare il rendimento delle batterie e la tenuta della strada. Sono partiti questa mattina dai depositi di Carlo III, Cavalleggeri e via Nazionale delle Puglie. Se tutto andrà bene, potranno essere impiegati per il servizio pubblico nei prossimi giorni. "Un bel passo in avanti per la città di Napoli – commenta Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti – Il compito dell'amministrazione è offrire un servizio pubblico di trasporto sempre migliore alla cittadinanza".

Sono 253 i bus elettrici comprati dal Comune di Napoli, che nei prossimi mesi cominceranno a rimpiazzare la vecchia flotta a gasolio. Mezzi nuovi di zecca, dotati di tutti i comfort: aria condizionata, wi-fi, telecamere di sorveglianza e monitor per dare le informazioni ai passeggeri. L'ipotesi è di averli in strada tra fine febbraio e inizio marzo, anche se al momento non c'è una data ufficiale per l'immissione. Per far circolare i nuovi pullman a Napoli, infatti, sono stati condotti studi approfonditi ed è stato necessario ristrutturare i depositi di Cavalleggeri d'Aosta e via delle Puglie, per installare le colonnine di ricarica. Nel complesso, come riportato da Fanpage.it, sono stati acquistati mezzi di varie tipologie: 14 Byd Europe da 18 metri (articolati), 50 Byd Europe da 12 metri, 78 Byd Europe da 11 metri, 46 Iveco da 9,7 metri, 50 Zonson Pagliani da 8,6 metri, 15 Higer Sitcar da 7 metri.

I mini-bus Higer di Sitcar potrebbero essere impiegati sulla linea C68 che parte da Piazza Carlo III, nel centro storico, e arriva al Viale Ruffo di Calabria, nei pressi dell'aeroporto civile. I bus corti Zonson-Pagliani sulla linea C16 che percorre tutto il Corso Vittorio Emanuele, da Via Mergellina a Via Battistello Caracciolo. Gli Iveco potrebbero essere utilizzati per la Linea C63 (Via Nicolini – Museo Capodimonte Porta Grande – Piazza Dante (M1). Mentre i bus BYD sulle linee 139 (Ospedale Monaldi – Piazza Dante (M1), 151 (Piazza Garibaldi (M1/M2/FS) – Piazzale Tecchio (M2/CUMANA) e 196 (Brin- Maria Callas 196B_Brin – Argine).