Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli primi 78 bus elettrici da febbraio: avranno aria condizionata, telecamere e wifi L’assessore Cosenza a Fanpage.it: “Immatricolati i primi 78 mezzi nuovi, in servizio tra poche settimane”. I nuovi bus elettrici di Napoli con wifi, telecamere e climatizzatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Abbiamo già immatricolato 78 bus elettrici. Tra qualche settimana saranno in servizio. Vogliamo rendere perfettamente funzionanti le ricariche di tutti i depositi scelti, per avere una elevata diffusione dei nuovi mezzi sull'intero territorio". A parlare a Fanpage.it è l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che annuncia a breve la messa in esercizio per il pubblico dei primi nuovi pullman elettrici a Napoli.

I nuovi bus di Napoli con wifi, telecamere e climatizzatori

Si tratta solo di una prima tranche dei 253 bus acquistati dal Comune di Napoli, che nei prossimi mesi cominceranno a rimpiazzare la vecchia flotta a gasolio. Mezzi nuovi di zecca, dotati di tutti i comfort: aria condizionata, wi-fi, telecamere di sorveglianza e monitor per dare le informazioni ai passeggeri. L'ipotesi è di averli in strada tra fine febbraio e inizio marzo, anche se al momento non c'è una data ufficiale per l'immissione.

"Gli standard qualitativi di questi nuovi mezzi sono molto alti – spiega Cosenza – Dove saranno impiegati? In tutta la città, ci sarà la massima diffusione, compatibilmente con la gestione delle ricariche. Ovviamente, il consumo dipende dalle lunghezze delle linee e soprattutto dalle pendenze. I tecnici Anm stanno studiando il piano per ottimizzare il ciclo delle ricariche".

Ecco dove si potranno vedere i pullman elettrici

Per far circolare i nuovi pullman a Napoli, infatti, sono stati condotti studi approfonditi ed è stato necessario ristrutturare i depositi di Cavalleggeri d'Aosta e via delle Puglie, per installare le colonnine di ricarica. Nel complesso, come riportato da Fanpage.it, sono stati acquistati mezzi di varie tipologie: 14 Byd Europe da 18 metri (articolati), 50 Byd Europe da 12 metri, 78 Byd Europe da 11 metri, 46 Iveco da 9,7 metri, 50 Zonson Pagliani da 8,6 metri, 15 Higer Sitcar da 7 metri.

I mini-bus Higer di Sitcar potrebbero essere impiegati sulla linea C68 che parte da Piazza Carlo III, nel centro storico, e arriva al Viale Ruffo di Calabria, nei pressi dell'aeroporto civile. I bus corti Zonson-Pagliani sulla linea C16 che percorre tutto il Corso Vittorio Emanuele, da Via Mergellina a Via Battistello Caracciolo. Gli Iveco potrebbero essere utilizzati per la Linea C63 (Via Nicolini – Museo Capodimonte Porta Grande – Piazza Dante (M1). Mentre i bus BYD sulle linee 139 (Ospedale Monaldi – Piazza Dante (M1), 151 (Piazza Garibaldi (M1/M2/FS) – Piazzale Tecchio (M2/CUMANA) e 196 (Brin- Maria Callas 196B_Brin – Argine).