Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, sciopero di metro, bus e funicolari domenica 30 marzo: orari e fasce di garanzia Domenica 30 marzo i mezzi pubblici gestiti da Anm a Napoli si fermeranno per lo sciopero dell’Usb: orari e fasce di garanzia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sciopero di metro Linea 1 e 6, funicolari, bus e tram domenica 30 marzo a Napoli. I mezzi pubblici si fermeranno per 4 ore, dalle 12,45 alle 16,45, a seguito della proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato di base Usb. Si tratta della seconda azione sindacale dei lavoratori dell'ANM, l'azienda napoletana della mobilità, per chiedere maggiore sicurezza nelle stazioni, soprattutto in corrispondenza delle corse serali di metro e funicolari e per l'adeguamento degli stipendi previsti dal CCNL degli Autoferrotranvieri. Sono previste, ad ogni modo, delle fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori.

Sciopero dei mezzi pubblici a Napoli di domenica 30 marzo

Domenica 30 marzo 2025, quindi, l'USB ha proclamato la seconda azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori Anm, dalle ore 12.45 alle ore 16.45. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Eccole di seguito:

Tram, bus, filobus

Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1

Metro Linea 6

Funicolari Chiaia, Mergellina, Centrale e Montesanto

Ultima corsa del mattino garantita alle ore 12,30. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00.

Le motivazioni dello sciopero dei trasporti Usb

Ma perché scioperano i dipendenti di Anm aderenti al sindacato Usb. Le motivazioni sono diverse. Tra queste, la richiesta di presenziamento di guardie giurate o il doppio agente, in tutte le stazioni, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento. Ma anche il mancato riconoscimento in busta paga del 100% dei prossimi rinnovi economici previsti dal CCNL al personale Operatore di Esercizio idoneo e riqualificato in altre mansioni con parametro più basso.