video suggerito

Sciopero Trenord 16 e 17 giugno 2024, gli orari a Milano e in Lombardia: saltano le fasce di garanzia Dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno 2024 è in programma uno sciopero dei treni nazionale, che coinvolgerà anche i convogli Trenord a Milano e in Lombardia. Le fasce di garanzia non saranno attive perché lo sciopero si svolgerà in una giornata festiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno 2024 è in programma uno sciopero dei treni nazionale, che coinvolgerà anche i convogli Trenord a Milano e in Lombardia. I sindacati Uiltrasporti e Orsa, infatti, hanno proclamato uno sciopero che potrà avere ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la lunga percorrenza.

Le fasce di garanzia non saranno attive perché lo sciopero si svolgerà in una giornata festiva.

Gli orari dello sciopero dei treni il 16 e 17 giugno 2024 a Milano e in Lombardia

Dalle 3 di notte di domenica 16 giugno fino alle 2 di notte di lunedì 17 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti che avrà ripercussioni anche sul servizio offerto da Trenord. Infatti potrebbero essere cancellati treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e della lunga percorrenza. Nel caso in cui dovessero essere cancellati i treni in servizio per gli aeroporti, ci saranno alcuni bus sostituitivi.

Leggi anche Quando iniziano i saldi estivi 2024 a Milano e in Lombardia: il calendario ufficiale

Fasce di garanzia e bus sostitutivi

Considerato che lo sciopero dei treni si svolgerà in una giornata festiva, non ci saranno fasce di garanzia. Nel caso in cui dovessero esserci cancellazioni per il servizio aeroportuale, ci saranno bus sostitutivi che però non faranno fermate intermedie tra:

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. In ogni caso è consigliato di ascoltare i messaggi sonori nelle stazioni o consultare l'App per avere maggiori informazioni.

Le motivazioni dello sciopero

I motivi della mobilitazione sono legati al rinnovo dei contratti collettivi. I lavorato chiedono alcuni miglioramenti normativi e richieste di adeguamenti economici per poter recuperare la perdita del potere d'acquisto.