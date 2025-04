video suggerito

A Lissone no allo striscione dell’Anpi per il 25 aprile, la sindaca: “Non creiamo disparità” In diversi comuni brianzoli, le amministrazioni comunali hanno vietato di esporre striscioni commemorativi per il 25 Aprile. A Lissone è stato negato all’Anpi per non “creare disparità”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

A Lissone, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, la sindaca Laura Borella ha negato all'Anpi la possibilità di esporre uno striscione commemorativo sull'edificio del comune per non "creare disparità". Una decisione che ha sollevato parecchie polemiche, dalle quali la prima cittadina si è difesa sostenendo di aver patrocinato varie iniziative della stessa associazione.

Per l'Anpi, il Comune ha declassato il 25 aprile al livello di "una qualsiasi manifestazione rionale". Quello di Lissone, non è l'unico comune ad avere preso decisioni che hanno fatto discutere. Situazioni simili si sono verificate anche a Besana, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Seveso e Lentate sul Seveso dove, in quest'ultimo caso, è stata esclusa l'Anpi dai preparativi della celebrazione.

Per questo motivo il Partito democratico locale, attraverso una nota stampa, ha fatto sapere che in tutti e 19 comuni di centrodestra brianzoli hanno chiesto di esporre uno striscione con la scritta "1945-2025, ottantesimo anniversario della Liberazione", senza simboli politici, con il solo scopo di tenere viva la memoria, ma da Lissone a Bovisio e in quasi 20 comuni è stato detto no: la Liberazione è occasione per unire non per censurare, il 25 Aprile non è una festa di sinistra, ma di tutto il popolo italiano".

Il segretario democratico in Brianza Lorenzo Sala ha poi precisato di aver sentito le scuse più assurde da alcuni amministratori "Verrebbe anche da ridere davanti a certe affermazioni, se non fosse che parliamo della nostra storia, dei nostri morti e di eroi civili che ci hanno restituito la libertà".