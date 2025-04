video suggerito

Manifestazione a Milano per il 25 aprile, Pro Pal e Antogonisti già in strada: “Vogliamo essere in testa al corteo” A Milano si svolgerà un corteo per il 25 aprile. La manifestazione inizierà alle 14.30. I Giovani Palestinesi e gli Antagonisti della Rete No Ddl Sicurezza si sono dati però appuntamento alle 12 per “prendersi la testa del corteo”. Come Fanpage.it ha potuto testimoniare, i gruppi sono presenti all’uscita della metropolitana di Palestro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it)

Nella giornata di oggi, venerdì 25 aprile, a Milano si svolgerà un corteo in occasione della Giornata per la Liberazione. La manifestazione inizierà alle 14.30 e partirà dalla zona di Porta Venezia. I Giovani Palestinesi e gli Antagonisti della Rete No Ddl Sicurezza si sono dati però appuntamento alle 12 per "prendersi la testa del corteo". Come Fanpage.it ha potuto testimoniare, i gruppi sono presenti all'uscita della metropolitana di Palestro.

Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it

Vogliono aprire la manifestazione con un furgone sul quale sono attaccati diversi striscioni, tra i quali: "Sto al genocidio in Palestina, fermiamo la macchina bellica". Il cordone dei giovani palestinesi è attualmente in testa al corteo, subito dietro loro ci sono i membri dell'Anpi. Ai lati ci sono le forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa. Al momento sono migliaia le persone scese in strada. Sono presenti anche i membri del centro sociale Cantiere Milano che hanno avviato una protesta contro il Partito democratico.

Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it

Da diversi giorni persiste il timore che possano verificarsi scontri. Attenzione particolare soprattutto alla Brigata ebraica e alla comunità ucraina, che saranno scortate dai City Angels e dalle forze dell'ordine. Al corteo parteciperanno alcuni esponenti di Azione, la segretaria del Pd Elly Shlein, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e quello del sindacato Cgil Maurizio Landini.

E proprio sulla paura di possibili tensioni, è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala. "Sarebbe importante che tutte le parti politiche insieme manifestassero i valori e il loro credo democratico". In vista della manifestazione sono state chiuse le fermate della metropolitana di Duomo, dove si svolgeranno i comizi finali, e di Palestro dove inizierà la manifestazione. Le stazioni di Cordusio e San Babila chiudono alle 13.30.

Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it

Ha collaborato Chiara Daffini