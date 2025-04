video suggerito

Manifestazione a Milano il 25 aprile: orari, percorso del corteo e programma della giornata Per venerdì 25 aprile l'amministrazione comunale di Milano ha programmato diversi eventi commemorativi per celebrare la festa della Liberazione, giunta al suo ottantesimo anniversario. Tra questi anche il tradizionale corteo cittadino che partirà alle 14:30 da Corso Venezia e arriverà alle 16:00 in piazza Duomo.

Nella giornata di venerdì 25 aprile anche a Milano si celebrerà la festa della liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario. L'amministrazione comunale ha previsto diversi momenti istituzionali di commemorazione sparsi per la città, a cui si aggiungerà il tradizionale corteo cittadino che attraverserà il centro di Milano partendo alle 14:30 da Corso Venezia e arrivando alle 16:00 in piazza Duomo.

Orari e percorso del corteo a Milano per il 25 aprile: chi interviene

A questi appuntamenti per il 25 aprile si aggiunge anche il tradizionale corteo cittadino, che si riunirà a Porta Venezia attorno alle 14:00 e partirà alle 14:30, per raggiungere il Duomo di Milano attorno alle 16:00. In piazza Duomo gli interventi sul palco seguiranno questa scaletta:

Giuseppe Sala, Sindaco di MilanoSandra Gilardelli, PartigianaMaurizio Landini, Segretario Generale CGILGianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale ANPI

Al corteo saranno presenti i rappresentanti delle associazioni Fiap, Fivl, Aned, Anppia, Aneie il gruppo "Emilio e gli Ambrogio" suonerà musiche partigiane.

Gli appuntamenti istituzionali per venerdì 25 aprile a Milano

Nella giornata di venerdì 25 aprile il Comune ha previsto diverse celebrazioni commemorative in diversi luoghi della città. Ecco gli appuntamenti:

Alle ore 9:00 in piazza Tricolore ci sarà la deposizione di corone al Monumento alla Guardia di Finanza

in ci sarà la deposizione di corone al Monumento alla Guardia di Finanza Alle ore 9.15 a Palazzo Isimbardi in corso Monforte 35 è prevista un'altra deposizione di corone

a in corso Monforte 35 è prevista un'altra deposizione di corone Alle ore 9.30 a Palazzo Marino , in piazza della Scala 2, alcune di corone saranno deposte presso la Lapide Medaglia d’Oro.

a , in piazza della Scala 2, alcune di corone saranno deposte presso la Lapide Medaglia d’Oro. Alle ore 10:00 deposizione di corone alla Loggia dei Mercanti .

deposizione di corone alla . Alle ore 10.30 al Sacrario dei Caduti , in largo Caduti Milanesi per la Patria, deposizione di corone.

al , in largo Caduti Milanesi per la Patria, deposizione di corone. Alle ore 11:00 al Monumento ai Quindici Martiri, in piazzale Loreto , ci sarà una cerimonia di deposizione di corone accompagnata da interventi commemorativi.

al Monumento ai Quindici Martiri, in , ci sarà una cerimonia di deposizione di corone accompagnata da interventi commemorativi. Alle ore 11.30 al Conservatorio di Milano, in Sala Verdi, è programmato un Concerto commemorativo in occasione dell’Anniversario della Liberazione.

al Conservatorio di Milano, in Sala Verdi, è programmato un in occasione dell’Anniversario della Liberazione. Alle ore 18:00 al Teatro alla Scala, si terrà il Concerto per l’80° Anniversario della Liberazione, promosso da Anpi e aperto a tutta la cittadinanza.