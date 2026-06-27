Milano Pride 2026, orari e percorso della parata il 27 giugno: strade chiuse e divieti

Oggi, sabato 27 giugno, ci sarà il Pride. Il corteo partirà alle 17 da via Vittorio Pisani e terminerà all’Arco della Pace dove è prevista l’evento finale. Ci saranno alcune strade chiuse.

Oggi, sabato 27 giugno 2026, si svolgerà il Milano Pride dove sono attese 350mila persone. Il corteo doveva partire inizialmente alle 15.30 da via Vittorio Pisani, ma considerate le elevate temperature la partenza è stata posticipata alle 17, "per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione", hanno spiegato gli organizzatori. La parata terminerà all'Arco della Pace dove si svolgerà il grande evento finale e la festa pubblica. Come ogni anno, per l'occasione ci saranno diverse strade chiuse.

Il tema di questa venticinquesima edizione è "Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti". Il tema è stato scelto perché è palpabile il clima crescente di discriminazione. Un esempio emblematico a tal proposito è l'omicidio-femminicidio a Camaiore dove un uomo ha ucciso il figlio e la moglie. Sembrerebbe che l'uomo non accettasse, tra tante altre cose, l'orientamento sessuale del figlio. Quindi, quanto accaduto nei giorni scorsi, mostra quanto eventi simili siano fondamentali.

Quest'anno inoltre è stata avanzata un'altra necessità. Considerate le elevate temperature degli ultimi giorni, è stato domandato di valutare la possibilità per il prossimo anno di cambiare data e spostarla in un momento meno critico dal punto di vista climatico. Il consigliere regionale Luca Paladini, fondatore anche di Sentinelli in Piedi, ha spiegato che, proprio a causa di una fragilità di salute, non potrà partecipare all'evento di oggi. E ha suggerito di analizzare la proposta così da consentire anche a pazienti fragili, anziani e bambini di prendere parte all'iniziativa. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, proprio ieri ha infatti affermato che questa ipotesi potrebbe essere presa in considerazione.

Orari del Milano Pride il 27 giugno e la mappa del percorso

Di seguito quindi il percorso del pride:

16.30: Concentramento in via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione centrale

17:00: partenza del corteo da piazza Repubblica, lungo viale Liberazione

20:30: la parata a piedi arriva in Arco Della Pace

20:30 all'1: in Arco della Pace grande evento finale e festa pubblica

Strade chiuse e divieti a Milano il 27 giugno per la parata del Pride

Le strade chiuse e i divieti riguarderanno le aree e le vie adiacenti ai luoghi in cui passerà il corteo. Le aree che potrebbero avere maggiori disagi sono quindi via Vittorio Pisani, piazza della Repubblica, viale della Liberazione, la zona di Gioia-Garibaldi, Moscova, piazza della Lega Lombarda, Arco della Pace e Parco Sempione.