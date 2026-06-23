Ondata di caldo a Milano: allerta massima per i prossimi tre giorni, temperature oltre i 35 gradi

Continua l’ondata di caldo con bollino rosso di Livello 3 a Milano per i prossimi tre giorni fino al 25 giugno compreso. Temperature fino a 35 gradi, percepite 37.

Photo Stefano Porta / LaPresse

Continua l'ondata di caldo a Milano. Secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, la città sarà, infatti, interessata da un bollino rosso di Livello 3 per tre giorni consecutivi, da oggi, martedì 23 giugno, fino a giovedì 25 giugno compreso: le temperature restano elevate, con picchi fino a 35 gradi.

Si tratta della condizione di allerta più elevata, attivata quando le temperature e il livello di disagio atmosferico possono rappresentare un rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo delle fasce più fragili. In questi giorni, Milano sarà quindi esposta a condizioni particolarmente critiche, con valori termici costantemente elevati sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio.

In particolare, le previsioni indicano un progressivo aumento del caldo durante le ore centrali della giornata. Nella giornata di oggi si sono registrati 27 gradi alle 8:00 del mattino e 34 gradi alle 14:00, con una temperatura massima percepita che raggiunge i 37 gradi. Anche domani e dopodomani la situazione rimane stabile, ma ancora più pesante nelle ore pomeridiane: alle 14:00 si prevedono temperature intorno ai 35 gradi, mentre la percezione del calore rimane costante sui 37 gradi.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prestare particolare attenzione nelle ore più calde, riducendo l'esposizione al sole e mantenendo ambienti il più possibile freschi. Viene, inoltre, raccomandata un'adeguata idratazione e la sorveglianza delle persone anziane o fragili, che risultano le più esposte agli effetti delle alte temperature.

Per far fronte a questa situazione il Comune di Milano ha individuato e mappato 116 "Spazi Freschi" distribuiti nei nove Municipi cittadini: luoghi pubblici gratuiti dove trovare riparo e sollievo durante le ore più calde: grandi aree verdi ombreggiate, biblioteche climatizzate e case di quartiere aperte alla cittadinanza.