Caldo estremo a Milano, dove trovare riparo: 116 “Spazi Freschi” tra parchi, biblioteche e case di quartiere

Caldo record e allerta rossa a Milano. Ecco dove trovare riparo e sollievo in città: 116 “Spazi Freschi” tra aree verdi, biblioteche climatizzate e case di quartiere.

Photo Stefano Porta / LaPresse

Oggi, domenica 21 giugno, Milano è tra le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Secondo le previsioni, le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi, mentre durante la notte difficilmente si scenderà sotto i 25. Le cosiddette "notti tropicali", unite alle "isole bollenti" diurne, hanno trasformato il caldo in città in un problema difficile da ignorare.

Per questo il Comune di Milano ha individuato e mappato 116 "Spazi Freschi" distribuiti nei nove Municipi cittadini. Si tratta di luoghi pubblici gratuiti dove trovare riparo e sollievo durante le ore più calde: grandi aree verdi ombreggiate, biblioteche climatizzate e case di quartiere aperte alla cittadinanza. La rete è stata pensata per offrire un punto di riferimento soprattutto alle persone più esposte agli effetti del caldo, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e cittadini che vivono situazioni di fragilità economica o energetica.

Quando il cambiamento climatico diventa esperienza quotidiana

La mappa nasce da una constatazione ormai evidente: il caldo estremo non è più un evento eccezionale. Le ondate di calore stanno diventando una componente strutturale delle estati milanesi e richiedono strumenti permanenti di adattamento urbano.

Per anni il cambiamento climatico è stato raccontato attraverso grafici, conferenze e obiettivi internazionali. Oggi, però, lo si percepisce anche nella vita di tutti i giorni. Lo si vede nelle piazze vuote nelle ore centrali della giornata, nelle fermate del trasporto pubblico prive di ombra, nelle persone anziane che rinunciano a uscire anche per diversi giorni.

Per questo, gli Spazi Freschi rappresentano una sorta di infrastruttura climatica diffusa: luoghi pubblici facilmente raggiungibili dove trovare ombra, acqua, sedute e, in molti casi, ambienti climatizzati. Una rete capillare che può fare la differenza soprattutto per le persone più fragili durante le giornate da allerta massima.

Quali sono e dove trovarle: aree verdi

La prima categoria di comprende parchi e giardini caratterizzati da un'elevata copertura arborea, in grado di ridurre sensibilmente la temperatura percepita rispetto alle aree completamente asfaltate. Tra i principali Spazi Freschi verdi figurano:

Municipio 1: Parco Sempione e Giardini Indro Montanelli

Parco Sempione e Giardini Indro Montanelli Municipio 2: Parco Trotter e le aree verdi lungo la Martesana

Parco Trotter e le aree verdi lungo la Martesana Municipio 3 : Parco della Lambretta e il Giardino Marisa Bellisario

: Parco della Lambretta e il Giardino Marisa Bellisario Municipio 4: Parco Forlanini e il Parco Trapezio di Santa Giulia

Parco Forlanini e il Parco Trapezio di Santa Giulia Municipio 5: Parco Chiesa Rossa e Parco Teramo

Parco Chiesa Rossa e Parco Teramo Municipio 6: Parco Segantini e Parco Baden Powell

Parco Segantini e Parco Baden Powell Municipio 7: Boscoincittà e Parco delle Cave

Boscoincittà e Parco delle Cave Municipio 8: Monte Stella e Parco del Portello

Monte Stella e Parco del Portello Municipio 9: Parco Nord Milano, una delle più estese infrastrutture verdi dell'area metropolitana

Quali sono e dove trovarle: biblioteche climatizzate

Le biblioteche comunali costituiscono la seconda tipologia di Spazi Freschi. Oltre a essere luoghi dedicati alla cultura, durante l'estate diventano veri e propri rifugi climatici grazie alla presenza di ambienti climatizzati, sedute, servizi igienici e acqua potabile. Tra le più importanti della rete figurano:

Municipio 1: Biblioteca Sormani

Biblioteca Sormani Municipio 2: Biblioteca Crescenzago

Biblioteca Crescenzago Municipio 3: Biblioteca Venezia

Biblioteca Venezia Municipio 4: Biblioteche Calvairate e Oglio

Biblioteche Calvairate e Oglio Municipio 5: Biblioteca Chiesa Rossa

Biblioteca Chiesa Rossa Municipio 6: Biblioteca Lorenteggio

Biblioteca Lorenteggio Municipio 7: Biblioteca Baggio

Biblioteca Baggio Municipio 8: Biblioteca Gallaratese

Biblioteca Gallaratese Municipio 9: Biblioteche Affori e Niguarda

Quali sono e dove trovarle: case di quartiere

La terza categoria è composta dalle case di quartiere e dagli spazi civici di prossimità, luoghi che uniscono la funzione di rifugio climatico a quella di presidio sociale.

Diffuse in tutti i Municipi, queste strutture mettono a disposizione sale climatizzate, aree di incontro e servizi per la cittadinanza. Sono particolarmente importanti nei quartieri più densamente abitati, dove offrono non soltanto protezione dal caldo ma anche occasioni di socialità e supporto per le persone più fragili.

Tra gli esempi più significativi si trovano le case di quartiere presenti nelle zone di Corvetto, Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Baggio e lungo l'asse della Martesana che durante i periodi di allerta meteo diventano punti di riferimento per residenti e associazioni del territorio.