Caldo estremo a Milano, dove trovare riparo: 116 “Spazi Freschi” tra parchi, biblioteche e case di quartiere
Oggi, domenica 21 giugno, Milano è tra le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Secondo le previsioni, le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi, mentre durante la notte difficilmente si scenderà sotto i 25. Le cosiddette "notti tropicali", unite alle "isole bollenti" diurne, hanno trasformato il caldo in città in un problema difficile da ignorare.
Per questo il Comune di Milano ha individuato e mappato 116 "Spazi Freschi" distribuiti nei nove Municipi cittadini. Si tratta di luoghi pubblici gratuiti dove trovare riparo e sollievo durante le ore più calde: grandi aree verdi ombreggiate, biblioteche climatizzate e case di quartiere aperte alla cittadinanza. La rete è stata pensata per offrire un punto di riferimento soprattutto alle persone più esposte agli effetti del caldo, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e cittadini che vivono situazioni di fragilità economica o energetica.
Quando il cambiamento climatico diventa esperienza quotidiana
La mappa nasce da una constatazione ormai evidente: il caldo estremo non è più un evento eccezionale. Le ondate di calore stanno diventando una componente strutturale delle estati milanesi e richiedono strumenti permanenti di adattamento urbano.
Per anni il cambiamento climatico è stato raccontato attraverso grafici, conferenze e obiettivi internazionali. Oggi, però, lo si percepisce anche nella vita di tutti i giorni. Lo si vede nelle piazze vuote nelle ore centrali della giornata, nelle fermate del trasporto pubblico prive di ombra, nelle persone anziane che rinunciano a uscire anche per diversi giorni.
Per questo, gli Spazi Freschi rappresentano una sorta di infrastruttura climatica diffusa: luoghi pubblici facilmente raggiungibili dove trovare ombra, acqua, sedute e, in molti casi, ambienti climatizzati. Una rete capillare che può fare la differenza soprattutto per le persone più fragili durante le giornate da allerta massima.
Quali sono e dove trovarle: aree verdi
La prima categoria di comprende parchi e giardini caratterizzati da un'elevata copertura arborea, in grado di ridurre sensibilmente la temperatura percepita rispetto alle aree completamente asfaltate. Tra i principali Spazi Freschi verdi figurano:
- Municipio 1: Parco Sempione e Giardini Indro Montanelli
- Municipio 2: Parco Trotter e le aree verdi lungo la Martesana
- Municipio 3: Parco della Lambretta e il Giardino Marisa Bellisario
- Municipio 4: Parco Forlanini e il Parco Trapezio di Santa Giulia
- Municipio 5: Parco Chiesa Rossa e Parco Teramo
- Municipio 6: Parco Segantini e Parco Baden Powell
- Municipio 7: Boscoincittà e Parco delle Cave
- Municipio 8: Monte Stella e Parco del Portello
- Municipio 9: Parco Nord Milano, una delle più estese infrastrutture verdi dell'area metropolitana
Quali sono e dove trovarle: biblioteche climatizzate
Le biblioteche comunali costituiscono la seconda tipologia di Spazi Freschi. Oltre a essere luoghi dedicati alla cultura, durante l'estate diventano veri e propri rifugi climatici grazie alla presenza di ambienti climatizzati, sedute, servizi igienici e acqua potabile. Tra le più importanti della rete figurano:
- Municipio 1: Biblioteca Sormani
- Municipio 2: Biblioteca Crescenzago
- Municipio 3: Biblioteca Venezia
- Municipio 4: Biblioteche Calvairate e Oglio
- Municipio 5: Biblioteca Chiesa Rossa
- Municipio 6: Biblioteca Lorenteggio
- Municipio 7: Biblioteca Baggio
- Municipio 8: Biblioteca Gallaratese
- Municipio 9: Biblioteche Affori e Niguarda
Quali sono e dove trovarle: case di quartiere
La terza categoria è composta dalle case di quartiere e dagli spazi civici di prossimità, luoghi che uniscono la funzione di rifugio climatico a quella di presidio sociale.
Diffuse in tutti i Municipi, queste strutture mettono a disposizione sale climatizzate, aree di incontro e servizi per la cittadinanza. Sono particolarmente importanti nei quartieri più densamente abitati, dove offrono non soltanto protezione dal caldo ma anche occasioni di socialità e supporto per le persone più fragili.
Tra gli esempi più significativi si trovano le case di quartiere presenti nelle zone di Corvetto, Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Baggio e lungo l'asse della Martesana che durante i periodi di allerta meteo diventano punti di riferimento per residenti e associazioni del territorio.