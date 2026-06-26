Ondata di calore su Milano: weekend da bollino rosso, domenica 28 giugno si toccheranno i 38 gradi

Secondo il bollettino delle ondate di calore – elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio su coordinamento del Ministero della Salute – la giornata più calda a Milano sarà domenica 28 giugno, in cui si raggiungeranno i 38 gradi percepiti.

A Milano fa caldo. In questi giorni caldissimo. Da oggi, venerdì 26 giugno, fino a domenica 28 giugno, la città rientra nel livello 3 di calore, quello più elevato, da bollino rosso, perché le alte temperature persistono per tre o più giorni consecutivi.

Secondo il bollettino delle ondate di calore – elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio su coordinamento del Ministero della Salute – la giornata più calda a Milano sarà domenica 28 giugno, in cui si raggiungeranno i 38 gradi percepiti.

Nella mattinata di oggi, 26 giugno, si sono registrati 26 gradi già a partire dalle 8. E al pomeriggio, dalle 14 in poi si arriva a toccare i 35 gradi, fino a un massimo di 37 gradi.

Domani, 27 giugno, invece alle 8 del mattino si percepiranno 27 gradi e al pomeriggio 37. Grossomodo invariata la situazione domenica 28: al mattino 27 gradi e al pomeriggio 37-38 gradi.

Il livello 3, come nel caso di Milano, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Come spiega il Ministero, è importante proteggersi dalle ondate di calore adottando comportamenti corretti, che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Tra questi: limitare l’esposizione alle alte temperature, idratarsi adeguatamente, indossare indumenti leggeri e traspiranti e proteggere la pelle esposta con creme solari ad alto fattore protettivo ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).