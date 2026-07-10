Weekend a Milano, i migliori eventi dal 10 al 12 luglio: cosa fare in città e dintorni

Mostre, concerti, cinema all’aperto, sport e street food: il weekend del 10, 11 e 12 luglio offre tanti appuntamenti per chi resta a Milano e dintorni. Dalla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica alla festa della birra di Carate, fino alla Notte Rosa all’Idroscalo e alle Sere FAI d’Estate, ecco quali sono gli appuntamenti da segnarsi.

Rugby sound festival

Chi resta a Milano nel weekend del 10, 11 e 12 luglio potrebbe trovare una città più tranquilla del solito, complice l’inizio delle partenze estive, il grande esodo vacanze che si ha sempre tra luglio e agosto. Ma il calendario degli appuntamenti nella città meneghina non è per niente vuoto: tra mostre, cinema all’aperto, esperienze immersive e festival, non mancano le occasioni per trascorrere qualche ora all’insegna della cultura e del divertimento. Ecco gli eventi selezionati a Milano e dintorni da Fanpage.it.

Musei, mostre e cinema

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono le Sere FAI d’Estate, il calendario di iniziative organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano che fino a metà settembre propone aperture straordinarie serali di ville e dimore storiche ed eventi culturali come cinema all’aperto o letture. A Milano, Villa Necchi Campiglio ospita venerdì 10 luglio la serata I vini del silenzio, dedicata ai vini prodotti in territori segnati da guerre e conflitti, con il racconto dell’enologo Roberto Cipresso e del giornalista Marco Pozzali.

Ingresso di Villa Necchi, Milano

Prosegue inoltre alle Gallerie d’Italia la mostra Arnaldo Pomodoro: una vita, organizzata in occasione del centenario della nascita dello scultore. L’esposizione, visitabile fino al 18 ottobre, ripercorre il percorso artistico del Maestro attraverso una selezione di opere provenienti dalle Collezioni Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro.

Una delle opere di Arnoldo Pomodoro

Per chi preferisce invece il cinema, continua AriAnteo, la storica rassegna di cinema all’aperto che anima l’estate milanese con proiezioni nelle arene di Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, CityLife e Incoronata. Il programma propone film italiani e internazionali, prime visioni e titoli premiati nei principali festival cinematografici, con la possibilità di assistere ad alcune proiezioni aderenti all’iniziativa Cinema Revolution al prezzo speciale di 3,50 euro. Gli appassionati di avventura possono invece fare un salto a MilanoSesto, dove è allestita Jurassic World: The Experience dal 27 giugno al 10 gennaio, l’unica tappa italiana dell’esperienza immersiva ufficiale ispirata alla celebre saga cinematografica. Su oltre 3mila metri quadrati, i visitatori possono esplorare la ricostruzione di Isla Nublar e incontrare dinosauri a grandezza naturale grazie a scenografie e tecnologie immersive.

Jurassic Park The Experience

Per chi è disposto a spostarsi di qualche chilometro fuori città, da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna a Barzio, in provincia di Lecco, il Valsassina Country Festival. La manifestazione propone concerti di musica country, spettacoli equestri, gare di ballo, attività dedicate alle famiglie, laboratori e un’ampia area ispirata alla cultura dei ranch americani. Tra gli ospiti più attesi ci sono Natalia Estrada, la madrina del festival, e il cantautore statunitense Brandon James, che si esibirà nella serata di sabato. Il biglietto giornaliero costa 15 euro a persona, ma c'è anche un ingresso per 3 giorni che costa invece 25 euro, entrambi acquistabili sul sito.

Natalia Estrada e Drew Mischianti, Barzio

Chiude il weekend culturale il DroneArt Show, lo spettacolo in programma all’Ippodromo San Siro dall’9 all’11 luglio e il 19 e 20 settembre che unisce musica dal vivo e oltre 1000 di droni luminosi in una coreografia nel cielo ispirata al mondo di Harry Potter. Un evento che combina tecnologia e performance orchestrale, trasformando una serata estiva in uno spettacolo immersivo per grandi e bambini: il costo dei biglietti, acquistabili sul sito online, parte da circa 45 euro per adulti mentre 27 euro per i bambini.

DroneArt Show, Harry Potter

Eventi sportivi

Il grande sport internazionale fa invece tappa a Milano con l’attesissima Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in programma da venerdì 10 a domenica 12 luglio all’Unipol Forum di Assago. Per tre giorni le migliori atlete del circuito mondiale si sfideranno nelle prove individuali e di squadra, portando in pedana esercizi che uniscono tecnica, precisione e spettacolarità. Grande attesa anche per le Farfalle azzurre, protagoniste delle ultime stagioni e tra le più seguite dal pubblico italiano. Per quanto riguarda i biglietti, si trovano facilmente sul sito e i prezzi possono variare in base alla gara che si vuole vedere, ad esempio domani sabato 11 luglio alle 09h00 costano interi 69 euro a persona, ma ci sono poi varie riduzioni.

Musica e concerti

Anche per chi vuole godersi la musica e passare un weekend ballando e cantando gli eventi sono tantissimi. Domenica 12 luglio il Parco della Musica di Milano ospita i Belle and Sebastian, la storica band scozzese che celebra i trent’anni dello storico album If You’re Feeling Sinister eseguendolo insieme ai brani più celebri della loro carriera. Sabato 11 luglio torna invece Le Cannibale all’Ex Macello con una grande festa gratuita che segna uno degli ultimi appuntamenti musicali prima della riqualificazione definitiva dell’area. In console saliranno il producer Bawrut e il dj Gima, protagonisti della scena elettronica italiana contemporanea.

Ex Macello, Milano

Prosegue fino a domenica 12 luglio anche il Milano Latin Festival, negli spazi del MIND Live Theatre di Rho Fiera Milano. Il programma del weekend vede alternarsi alcuni dei principali artisti della scena latin e urban internazionale, tra cui Grupo Frontera, mentre domenica 12 luglio saliranno sul palco Vico C e Tito El Bambino, due nomi storici del rap e del reggaeton. Oltre ai concerti, il festival propone spettacoli di danza, aree dedicate all’artigianato e spazi dedicati alla cultura latinoamericana. Per i nostalgici delle atmosfere degli anni ’90, venerdì 10 luglio il Mood Live Milano Idroscalo ospita una nuova tappa di Nostalgia 90, il format che unisce dj set, animazione e le hit che hanno segnato un’intera generazione. Infine, fuori città continua il Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano. Venerdì 10 luglio ci saranno i Subsonica, preceduti dai Casino Royale e dai TÄRA, mentre sabato 11 luglio il palco sarà dei Finley e del Teenage Dream, tra gli appuntamenti più famosi e amati dal pubblico durante il periodo estivo.

Rugby sound festival

Sagre, eventi food e degustazioni

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio l’Idroscalo ospita la Notte Rosa, tre giorni di eventi open air con musica dal vivo, dj set, street food e mercatini vintage. Oltre al party di apertura già citato, Nostalgia 90, si tratta di un’occasione per trascorrere una weekend all’aria aperta tra street food e tante altre proposte gastronomiche. Prosegue fino al 19 luglio anche il Beer Fest Carate, a Carate Brianza presso il Vicinale dell'Immacolata, con un ricco programma di concerti, stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19 alle 24 e birre artigianali, diventato ormai uno degli appuntamenti estivi più frequentati della Brianza. Gli amanti del pesce possono invece fare tappa ad Albiate, dove all’aria eventi di Monfalcone dal 9 al 12 luglio torna la Sagra del Pesce. Qui, per quattro giorni dalle 19 in poi lo stand gastronomico propone piatti di mare, fritti e specialità di pesce, accompagnati da musica e intrattenimento serale. Per chi cerca una gita più lontana da Milano, da venerdì a domenica a Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia, è in programma Anguriando, la festa dedicata all’anguria che unisce degustazioni, stand gastronomici e concerti. Saranno presenti, tra gli altri, Bobby Solo, i Jalisse e gli artisti del Festivalbar Show, per tre serate all’insegna della musica dal vivo e del buon cibo.