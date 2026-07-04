Le spiagge più belle della Lombardia: da Lierna a Medolago 4 posti dove rinfrescarsi in estate

Non tutti lo sanno, ma anche la Lombardia offre delle spiagge suggestive dove rinfrescarsi durante l’afa estiva. Che si tratti di destinazioni lacustri o fluviali, questi luoghi sono perfetti per chiunque voglia fare un tuffo senza allontanarsi troppo da casa.

Jamaica Beach, Sirmione

Siamo nel cuore dell’estate e se alcuni fortunati sono già in vacanza o lavorano collegati da un chiringuito in Spagna, per molte persone le ferie sono ancora un miraggio lontano. Inoltre, con questo caldo abitare in grandi città come Milano è davvero limitante: oltre che fare un giro al centro commerciale dove c’è l’aria condizionata o andare a qualche mostra d’arte sembra non ci sia nulla da fare per rinfrescarsi. Eppure, anche se in Lombardia non c’è il mare, le spiagge non mancano: sono tanti i luoghi lacustri o fluviali dove poter scappare dall’afa cittadina. Fanpage.it ne ha selezionati quattro che da sempre attirano turisti per le loro spiagge e le acque cristalline: da Lierna a Sirmione, passando per Medolago e la provincia di Bergamo, ecco quali sono le destinazioni da non perdere per chi cerca il fresco senza allontanarsi dalla Lombardia.

La spiaggia di Abbadia Lariana, Lierna

Situata sulla sponda orientale del Lago di Como, in provincia di Lecco, Abbadia Lariana è il primo paese che si incontra uscendo da Lecco. Per questo motivo, a volte può essere affollato nel weekend, ma la sua spiaggia resta comunque una delle più suggestive della Lombardia, da vedere almeno una volta. Qui si incontrano ampie zone verdi fatte di prati, percorsi di trekking come il celebre Sentiero del Viandante e diverse spiagge attrezzate adatte anche a famiglie. In particolare, i litorali sono caratterizzati da ciottoli, sassi bianchi e acque limpidissime, tanto che sembra di stare in una spiaggia di mare.

Accesso alla spiaggia di Abbadia Lariana, Lierna

Jamaica Beach, la spiaggia paradisiaca nel cuore di Sirmione

Jamaica Beach si trova sull'estremità più a nord della penisola di Sirmione, sotto l'area archeologica delle Grotte di Catullo, ovvero i resti di una lussuosa e ben conservata villa romana del I secolo d.C. Oltre all'importante patrimonio storico e culturale, Jamaica Beach è anche uno dei litorali lacustri più apprezzati, facilmente raggiungibile a piedi partendo dal centro di Sirmione.

Jamaica Beach, Sirmione

La spiaggia è caratterizzata da grandi rocce bianche che rendono l'acqua di un color turchese e quasi trasparente nei primi metri e da un'atmosfera tropicale, decisamente difficile da trovare in Lombardia. L'accesso è in gran parte libero, ma ci sono anche diversi bar e servizi attrezzati.

Medolago Beach, il bagno lunghe le sponde dell'Adda

Da molti sottovalutato, l'Adda regala invece molte gioie quando ci si vuole rinfrescare d'estate. In particolare, nel tratto del comune di Medolago, immersa nel verde del Parco Adda Nord, si trova la Medolago Beach, a circa un'ora da Milano. Si tratta di un'ampia striscia di terreno che si trova tra le sponde dell'omonimo fiume e una zona ombreggiata costellata di salici e pioppi. A Medolago Beach le persone si rilassano all'ombra, si rinfrescano e qualcuno la usa anche come punto di partenza per qualche escursione come quella per il Ponte San Michele.

Medolago Beach, Medolago

Coston Beach e la natura della Val Seriana

Situato tra i comuni di Casnigo e Ponte Nossa, Coston Beach è una vera e propria oasi naturale sul fiume Serio, da anni usata come spiaggia da molti in Lombardia, specialmente i bergamaschi. Coston Beach si trova all'altezza del Ponte del Costone, un importante viadotto progettato da Napoleone Bonaparte, e le sue acque sono cristalline soprattutto grazie alle grandi rocce bianche levigate che permettono alle persone di sdraiarsi e rilassarsi immersi nella natura e al fresco delle sponde del fiume.