Dove rinfrescarsi in Lombardia durante l’estate: i 7 fontanili più belli

Con il caldo sempre più intenso, i fontanili della Lombardia sono una valida alternativa dove poter trovare un po’ di fresco. Tra acque cristalline, sentieri immersi nella natura e aeree dove fare escursioni, ecco 7 luoghi da visitare quest’estate.

Fontanile Quarantina, dove hanno girato il film Chiamami col tuo nome

Il caldo in Lombardia è sempre più difficile da sopportare. Le temperature record registrate negli ultimi anni, complice il cambiamento climatico, stanno trasformando anche i mesi di giugno e luglio in periodi caratterizzati da giornate a dir poco invivibili, rendendo sempre più ricercati i luoghi dove trovare un po’ di fresco senza allontanarsi troppo dalla città. Tra le mete meno conosciute, ma non per questo meno affascinanti, ci sono i fontanili, sorgenti naturali tipiche della Pianura Padana alimentate dalle acque di falda che riaffiorano in superficie. Grazie alla temperatura costante dell’acqua, generalmente compresa tra gli 8 e i 14 gradi durante tutto l’anno, questi ambienti regalano un microclima piacevole anche nelle giornate più afose. I fontanili più belli della Lombardia si concentrano soprattutto tra le province di Milano, Cremona, Bergamo, Lodi e Varese, spesso all’interno di parchi naturali e aree protette perfette per passeggiate, escursioni in bicicletta o semplicemente per rilassarsi godendosi l’ombra creata dagli alberi.

Fontanile Quarantina, il set di Chiamami col tuo nome

Nel cuore del Parco dei Fontanili di Capralba, in provincia di Cremona, il Fontanile Quarantina è uno dei luoghi più apprezzati della pianura cremasca. Si raggiunge facilmente partendo dal cimitero di Farinate, da cui un sentiero di circa 500 metri conduce in pochi minuti alla risorgiva. Le sue acque, limpide e sempre fresche, sono immerse tra alberi e prati creando un angolo davvero tranquillo, dove poter fare una passeggiata o un picnic. Il fontanile è poi diventato famoso anche per essere stato una delle location utilizzate nel film Chiamami col tuo nome, contribuendo a far conoscere questo angolo della Lombardia in tutto il mondo.

Il fontanile Quaratina

Fontanile San Giacomo, l’oasi di Gerenzano

Nel comune di Gerenzano, in provincia di Varese, il Fontanile San Giacomo rappresenta una piccola oasi naturale a pochi passi dal comune. Alimentato da una falda sotterranea, mantiene durante tutto l’anno acque limpide e fresche e temperature tra gli 8 e i 12 gradi. Per secoli il fontanile ha avuto un’importante funzione agricola: l’acqua veniva utilizzata per irrigare i campi, abbeverare gli animali e lavare i panni. Oggi è soprattutto un luogo dove concedersi una passeggiata immersi nella natura, facilmente raggiungibile e pratico per chi cerca tranquillità.

Fontanile Rile e il Parco Agricolo Sud Milano

Vicino a Settala, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, il Fontanile Rile è considerato uno degli esempi meglio conservati di risorgiva lombarda, tanto che nel 2009 è stato riconosciuto come Monumento Naturale dalla Regione Lombardia proprio grazie al suo valore ambientale. L’area è attraversata da un percorso ad anello di circa 6 chilometri che si sviluppa tra boschi, canali e piccoli stagni alimentati da tre teste sorgive. L’acqua, che mantiene una temperatura costante tra i 6 e gli 8 gradi durante tutto l’anno, è straordinariamente limpida e alimenta anche le famose marcite (tecnica agricola per irrigare i campi) della campagna milanese.

Fontanile Rile, Settala

La Fontana Pensierosa, la natura della campagna cremonese

Poco fuori Offanengo, in provincia di Cremona, si trova l’area dei Fontanili della Fontana Pensierosa, una testa di fontanile risalente alla fine dell’800. Le risorgive alimentano ancora oggi il vicino fosso Lissolo, mantenendo vivo un ecosistema ricco di vegetazione e fauna. Negli ultimi anni il sito è stato interessato da importanti interventi di recupero ambientale che hanno permesso di ripulire le sorgive, sistemare e ripristinare il naturale flusso dell’acqua: il risultato è un’area verde pulita e fresca.

Fontanile Nuovo di Bareggio, la riserva alle porte di Milano

A pochi chilometri da Milano, nella periferia del comune di Bareggio, si trova il Fontanile Nuovo di Bareggio, una riserva naturale inserita nel Parco Agricolo Sud Milano e riconosciuta anche come sito della rete europea Natura 2000. Boschi, prati e campi circondano questa antica risorgiva alimentata dalle falde sotterranee, creando una casa e un rifugio per numerose specie animali e vegetazioni. L’area è facilemente raggiungibile tramite percorsi pedonali e ciclabili che partono dal centro di Bareggio o dal castello di Cusago.

Fontanile nuovo di Bareggio

Fontanile El Ri, la sorgente alle porte di Lodi

Nel territorio del lodigiano il Fontanile El Ri è una delle risorgive più famose e apprezzate. Circondato dalla campagna e da un’enorme vegetazione, conserva ancora oggi l’aspetto tipico dei fontanili utilizzati per secoli nell’agricoltura locale. L’acqua, sempre trasparente e fresca grazie all’alimentazione sotterranea, crea l’ambiente perfetto per osservare la flora e numerose specie di uccelli.

Fontanile El Ri

I fontanili del Parco del Serio, uno dei sistemi di risorgive più importanti della Lombardia

Infine, tra Bergamo e Cremona il Parco del Serio custodisce uno dei più estesi sistemi di fontanili della regione. Qui le acque piovane filtrano nei terreni della pianura e riaffiorano più a sud quando incontrano gli strati argillosi, dando origine a una lunga fascia di risorgive dalle acque limpide. I primi fontanili della zona furono realizzati tra l’XI e il XII secolo per bonificare le aree paludose e garantire acqua ai campi coltivati, e ancora oggi molti di questi ambienti alimentano marcite, costudendo inoltre habitat preziosi per la biodiversità. Sentieri ciclopedonali, aree naturalistiche e punti di osservazione rendono poi il Parco del Serio una delle destinazioni migliori per una gita estiva in Lombardia.