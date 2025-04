video suggerito

Cosa fare a Milano il 25 aprile: gli eventi in città per l’80esimo anniversario della Liberazione Il 25 aprile 2025 a Milano non ci sarà solo il tradizionale corteo per festeggiare l’80esimo anniversario della Liberazione. La città ospiterà numerosi eventi culturali del progetto ‘Milano è Memoria’ e il Teatro alla Scala si aprirà per un concerto gratuito. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il corteo del 25 aprile 2024 a Milano (foto da LaPresse)

Il prossimo 25 aprile in tutta Italia si celebrerà l'80esimo anniversario della Liberazione del Paese dall'occupazione nazifascista. Milano è pronta a ospitare il tradizionale corteo che partirà intorno alle 14:30 da Porta Venezia e raggiungerà piazza Duomo, dopo aver sfilato lungo i Bastioni. Dal palco che verrà installato ai piedi della Madonnina parleranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la partigiana Sandra Gilardelli, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo. La città sarà, inoltre, animata da numerosi eventi culturali, come il concentro gratuito al Teatro alla Scala e il programma ideato da ‘Milano è Memoria‘. Se il tempo lo permetterà, non mancherà la possibilità di fare un picnic in uno dei parchi cittadini.

Il concerto gratuito al Teatro alla Scala

Anche quest'anno il Teatro alla Scala di Milano offre la possibilità di assistere a un concerto gratuito. L'evento si terrà alle 11 del 25 aprile e l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Poiché ci si aspetta un'elevata partecipazione, per garantire correttezza e sicurezza sarà necessario ritirare un invito nominale dopo aver effettuato la prenotazione. Questa si potrà fare attraverso il sito web del Teatro e i canali del Comune di Milano. Il concerto prevede una scaletta di composizioni classiche e brani simbolici uniti dal filo conduttore della libertà.

Il programma di ‘Milano è Memoria'

Il progetto culturale ‘Milano è Memoria‘ offre, invece, una serie di attività che si svolgeranno in diversi spazi della città. Questi si tengono a partire dalla settimana che precede il 25 aprile e continueranno anche nei giorni successivi. Le iniziative prevedono mostre fotografiche e documentarie, installazioni interattive, spettacoli teatrali a tema storico, letture pubbliche e proiezioni di film e documentari. Ci saranno anche convegni e dibattiti, ai quali parteciperanno storici, testimoni e studiosi del Novecento. Il programma si può consultare sul sito del Comune di Milano.

Un picnic nei parchi della città

Parco Sempione a Milano (foto da LaPresse)

Se il meteo lo permetterà, il 25 aprile è uno di quei giorni in cui ci si può concedere un picnic all'aria aperta. Ecco allora che le zone più verdi della città, come il centralissimo Parco Sempione e il più periferico Parco Nord si popolano tra picnic e passeggiate. In alcune zone, come Cascina Martesana nella zona del Naviglio Martesana, si può prenotare un tavolo e una griglia su cui cuocere carne e verdure.