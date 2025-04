video suggerito

A Lissone niente striscioni in città per il 25 Aprile: "Per non creare disparità di trattamento" Il Comune di Lissone (Monza e Brianza) ha negato all'Anpi il permesso di esporre in municipio uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia. La sindaca Borella: "La scelta di non esporre loghi o drappi vale per tutti"

Non ci saranno striscioni commemorativi in città per le celebrazioni del 25 Aprile. Il Comune di Lissone (Monza e Brianza) ha negato all'Anpi il permesso di esporre in municipio o sugli edifici pubblici della città loghi, drappi o qualsiasi manifesto che ricordi gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il motivo? "Non creare disparità di trattamento”, come ha fatto sapere la sindaca di centrodestra Laura Borella.

"A parole l’Amministrazione riconosce l’importanza storica indiscussa delle nostre motivazioni e del valore istituzionale e fondante di questa giornata, ma nei fatti la declassa a una qualsiasi manifestazione rionale ludico-sportiva", ha fatto sapere l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. "Si ha forse timore di esporsi troppo in celebrazioni mal sopportate da certi centri politici anche internazionali? Non ci rassegniamo a che la Resistenza venga considerata come una fake-news indegna di essere debitamente celebrata e tramandata. Uno striscione può forse infastidire qualcuno?".

Non si è fatta attendere la risposta della sindaca Borella, che si è rivolta direttamente all'Anpi. “Sono stata tacciata di non rispettare la memoria e che questi argomenti possano dar fastidio alla maggioranza che rappresento. Ebbene, la memoria ce l'ho eccome, tanto è vero che per il 25 Aprile faremo una manifestazione ufficiale”, ha fatto sapere. "La scelta di non esporre drappi sugli edifici comunali vale per tutti. Riceviamo tantissime richieste da realtà che si occupano di temi importanti e meritevoli, dalla guerra alla lotta alle malattie. Proprio perché sono tutti argomenti meritevoli, o li si mette tutti o nessuno: per non fare disparità di trattamento, essendo il municipio un luogo istituzionale, abbiamo scelto di non far esporre nessuno striscione. Ma non è certo uno striscione che fa memoria del passato, e non perché abbiamo detto no allo striscione non abbiamo organizzato eventi ufficiali per il 25 Aprile. Mi spiace molto per questa polemica, mi sembra solo una strumentalizzazione".