Scontri a Bergamo durante il Corteo del 25 aprile, 7 agenti feriti: un denunciato Corteo a Bergamo dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcuni scontri tra sostenitori Pro Pal e agenti di polizia. Sette poliziotti sono rimasti feriti. Una persona è stata denunciata.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione si sono svolti cortei e manifestazioni in diverse piazze italiane. Tra queste c'è quella di Bergamo. L'evento si è tenuto in mattinata e hanno partecipato – secondo i dati della Questura – circa cinquemila persone. Tra loro, c'erano una cinquantina di appartenenti alla "Rete di Bergamo per la Palestina".

Proprio tra loro e le forze dell'ordine ci sarebbero stati alcuni scontri. Questo perché i primi avrebbero provato ad avvicinarsi alla Brigata ebraica che era in corteo ed è stata fatta allontanare per motivi di sicurezza. Proprio nel tentativo di contenere gli attivisti Pro Pal, sette agenti sono rimasti contusi. Un manifestazione, che sembrerebbe appartenere alla Rete, avrebbe aggredito – in zona Porta Nuova – un operatore della polizia con un'asta.

E proprio per questo motivo è stato denunciato. Alcuni agenti in borghese lo hanno bloccato e poi lo hanno portato negli uffici della Questura. Dovrà rispondere delle accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Gli investigatori che lo hanno fermato in piazza sono stati circondati da una quarantina di ProPal che hanno provato a liberarlo. Un centinaio di persone ha poi deciso di radunarsi e incontrarsi fuori dalla Questura proprio per manifestare il proprio sostegno. Non è escluso che gli inquirenti decidano di denunciare altre persone.