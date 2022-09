Metro rossa Milano: fermate, orari e mappa della linea M1 La metro rossa o M1, costruita alla fine degli anni Cinquanta, collega i comuni di Sesto San Giovanni e Rho con Milano. L’altro capolinea si trova a Bisceglie. Lunga 27 chilometri, conta 39 stazioni. I treni, che hanno una frequenza di ogni due-tre minuti, iniziano a circolare alle 5.30.

A cura di Ilaria Quattrone

La metro rossa di Milano o M1, lunga 27 chilometri, conta 39 stazioni della metro e collega il capoluogo meneghino con il comune di Sesto San Giovanni e il comune di Rho dove si trovano due dei tre capolinea. Collega quindi il nord-est con l'ovest della città. I lavori per la storica metro rossa sono iniziati alla fine degli anni Cinquanta, per poi essere conclusi nel 1964.

Il terzo invece si trova a Bisceglie. I treni – che iniziano a circolare alle 5.30 e fino alle 00.30 – passano mediamente ogni 2-3 minuti, il tempo varia in base ai giorni festivi e feriali.

Il costo del biglietto ordinario – che ha una validità di novanta minuti – è uguale così come gli altri mezzi: al momento è di 2 euro. Il giornaliero invece ne costa 7 euro, quello con validità tre giorni consecutivi 12 e infine il carnet di dieci biglietti ordinari ne costa 18.

La mappa e le fermate della Metro Rossa di Milano

Sesto 1 Maggio Fs

Sesto Rondò

Sesto Marelli

Villa S. Giovanni

Precotto

Gorla

Turro

Rovereto

Pasteur

Loreto

Lima

Porta Venezia

Palestro

San Babila

Duomo

Cordusio

Cairoli

Cadorna

Conciliazione

Pagano

Buonarroti

Amendola

Lotto

QT8

Lampugnano

Uruguay

Bonola

San Leonardo

Molino Dorino

Pero

Rho Fiera.

Dalla fermata Pagano c'è poi la diramazione verso Bisceglie e si passa da:

Wagner

De Angeli

Gambara

Bande Nere

Primaticcio

Inganni

Bisceglie.

Linea M1 rossa di Milano: orari e frequenza delle corse della metro

I treni della linea rossa passano con un frequenza che va dai tre minuti ai due minuti. In particolare modo nel weekend, la frequenta si allarga toccando i tre minuti. Passando da punti nevralgici e d'interesse, la metro rossa è frequentata da molti turisti.

Così come per la linea verde e gialla, il primo treno della metro M1 parte alle 5.30 e conclude la sua corsa alle 00.30. Gli orari cambiano durante le festività.

Metro Rossa di Milano: costo del biglietto singolo o giornalieri

Il costo dei biglietti è uguale a quello degli altri mezzi. Il biglietto ordinario vale novanta minuti e costa due euro. Lo si può acquistare sia in una rivendita ufficiale che alle macchinette poste all'interno delle stazioni o anche scrivendo "ATM" al numero 48444.

Il messaggio va inviato prima di salire sui mezzi e sarà già convalidato: quando si riceverà il link nell'sms, sarà generato un Qr code che dovrà essere avvicinato ai lettori in metropolitana così da far aprire i tornelli. Se il Qr code non funziona, basterà stampare i biglietti al distributore automatico in stazione vicino ai tornelli.

In questo caso, si dovrà selezione la voce Biglietti con codice Pin/Pnr e digitare il codice. Al costo del biglietto, si aggiunge quello dell'sms che varia in base all'operatore. Stessa cosa vale per gli altri biglietti, il cui costo è però – come scritto precedentemente – diverso.