Metro verde M2 di Milano chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba: previsti autobus sostitutivi La linea verde M2 della metropolitana di Milano è chiusa tra Caiazzo e Cascina per un guasto. L’impianto elettrico, infatti, è stato danneggiato da un fulmine che ha colpito due cabine elettriche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un fulmine, intorno alle 10:20 di oggi venerdì 12 luglio, ha colpito due cabine elettriche lungo viale Palmanova a Milano. Questo avrebbe causato danni all'infrastruttura elettrica che hanno avuto ripercussioni anche alla vicina stazione della metropolitana M2 di Cimiano. Come comunicato dall'Azienda trasporti milanesi, la circolazione sulla linea verde è stata sospesa tra Caiazzo e Cascina Gobba, mentre rimane in servizio tra Cascina Gobba e Gessate, tra Cologno e Cascina Gobba e tra Abbiategrasso-Assago e Caiazzo.

I fulmini hanno incendiato due cabine elettriche

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che i fulmini che hanno colpito le cabine elettriche di viale Palmanova hanno generato fiamme che hanno creato "una densa colonna di fumo". L'incendio di una delle due cabine è stato circoscritto in poco tempo, cosa che ha permesso alle squadre del Comando di via Messina di concentrarsi sull'altra posta in superficie.

Non risultano persone coinvolte nella cadute del fulmine. Questo, però, ha bloccato la corsa di un treno della metropolitana che era arrivato nei pressi della stazione di Udine. I passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento sono stati fatti evacuare.

Attivati gli autobus sostitutivi: le fermate

Per scongiurare altri disagi ai passeggeri, Atm ha messo a disposizione autobus che seguiranno il percorso dei notturni. Questi fermano in via Pergolesi a Caiazzo, in via Stradivari a Loreto, in via Pacini a Piola, in piazza Bottini e via Salieri a Lambrate, in via Ronchi e via Carnia a Udine e in via Palmanova.

A Loreto, poi, non è possibile cambiare tra linea rossa M1 e verde M2 ed è in servizio un bus diretto tra Loreto e Cascina Gobba.