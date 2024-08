Il video del cielo che diventa verde in piazza Duomo a Milano: il maltempo si abbatte sulla città Nella giornata di ieri, mercoledì 7 agosto, intorno alle 17 un violento temporale si è abbattuto sulla città di Milano. In pochi minuti, il cielo è diventato verde e ancora nero. Fulmini e poi una forte pioggia hanno interessato il capoluogo meneghino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 7 agosto, intorno alle 17 un violento temporale si è abbattuto sulla città di Milano. In pochi minuti, il cielo è diventato verde e ancora nero. Fulmini e poi una forte pioggia hanno interessato il capoluogo meneghino. Turisti e residenti hanno cercato di mettersi al riparo, in uno scenario quasi da catastrofe.

In pochi minuti la giornata di sole si è trasformata in una giornata da incubo. Il cielo, piano piano, è diventato nero per poi assumere un colore verde. Forti raffiche di vento e tuoni hanno iniziato a turbare la quiete di una città, che in queste settimane si è sempre più svuotata. Dopodiché è iniziata la pioggia battente.

Sono stati diversi i disagi in città. Alcuni alberi sono caduti, molti sottopassi ferroviari si sono allagati, con almeno una persona rimasta bloccata sulla propria automobile, e si sono verificati diversi incidenti: sono stati circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Tre linee tramviarie sono state interrotte proprio per la caduta di alberi e rami. All'aeroporto di Malpensa, per esempio, diversi aerei sono stati costretti a restare fermi con conseguenti problemi per i passeggeri che già, in questo periodo, sono costretti a fare i conti con overbooking e altri disagi.

La Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) proprio per temporali. Dopo circa trenta minuti, la situazione è tornata alla normalità.