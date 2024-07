Un forte temporale si abbatte sulla città Milano, ancora tanta pioggia e grandine: il video Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Milano: pioggia forte e grandine hanno colpito la città dove dalle 18 è scattata un’allerta gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un violento temporale si è abbattuto nella serata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, sulla città di Milano: la pioggia forte e la grandine stanno colpendo il capoluogo meneghino. In pochi minuti una bomba d'acqua ha interessato il territorio creando diversi disagi e danni.

Le immagini mostrano le strade invase dall'acqua e da chicchi di grandine particolarmente grandi. Già nella mattinata di oggi la pioggia torrenziale aveva interessato la città. Addirittura, proprio a causa del temporale, sono andate a fuoco alcune cabine elettriche.

Sia ieri che oggi il centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali. In particolare modo, come di consueto, la protezione civile sta monitorando i fiumi Seveso e Lambro sempre a rischio esondazione. La misura dovrebbe durare fino alle 6 di domani mattina. Da domani, sabato 13 luglio, dovrebbe infatti tornare il bel tempo che dovrebbe essere costante fino alla fine della settimana.

Il Comune di Milano ha inoltre invitato la popolazione a non sostare in zone a rischio e in particolare modo vicino a dehors, impalcature e alberi. Il maltempo si sta inoltre abbattendo su altre aree della Lombardia. A Como, per esempio, è stato chiuso il lungolago per rischio esondazione del fiume. Non va meglio nella Bergamasca o nel Varesotto dove si sono registrate frane, strade chiuse e diversi comuni isolati.

Il maltempo non sembra infatti liberare la Lombardia che da mesi sta facendo la conta dei danni. Diversi cittadini infatti hanno perso la casa a causa degli allagamenti o hanno subito disagi a causa di rami e alberi caduti.