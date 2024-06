Bomba d’acqua a Milano, un violento temporale si abbatte sulla città: il video Una bomba d’acqua ha interessato la città di Milano: un forte temporale si è infatti scatenato sulla città con forti raffiche di vento. Da oggi è stata infatti diramata un’allerta arancione proprio per temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Marco Granelli

Nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno, una bomba d'acqua si è riversata sulla città di Milano. Un violento temporale ha colpito l'intero capoluogo meneghino: il rovescio è stato accompagnato da forti raffiche di vento che hanno causato non pochi danni. Le immagini diffuse sui social, sono impressionanti. Il temporale è durato solo pochi minuti. Ma potrebbe presto interessare nuovamente il territorio.

In queste ore infatti la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione proprio per temporali. Erano anche previste forti raffiche di vento e grandinate. Le squadre del Comune di Milano stanno invece tenendo monitorati i fiumi Seveso e Lambro. Inoltre la protezione civile invita tutti i cittadini a prestare attenzione ed evitare di transitare in zone rischiose, sotto dehors e impalcature e soprattutto mettere in sicurezza gli oggetti pericolanti.

La Protezione Civile, in un bollettino che aveva diffuso proprio oggi, aveva spiegato che una forte perturbazione – che arriva dalla Francia – avrebbe causato un marcato aumento dell'instabilità atmosferica "con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità", è quello che scrivono dalla Protezione civile della Lombardia. Proprio dalle 17 di oggi e fino alle 22 c'è il rischio che si presentino forti temporali con grandine di grosse dimensioni e forte raffiche di vento fino a 80 chilometri orari.

"Dieci alberi caduti: la situazione più critica in via Nono con interruzione linea elettrica e tranviaria, corso Magenta, via La Spezia, via 5°Alpini-Monti, via XX settembre, via Belgioioso, via Dezza, ed altri. E si attende un altro temporale per le 22.00", ha scritto l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli in un post su Facebook.

L'allerta arancione non riguarda solo l'area del nodo idraulico di Milano, ma anche molte altre zone della Lombardia che già negli scorsi mesi sono state devastate dal maltempo con danni molto pesanti e allagamenti.