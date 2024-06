video suggerito

Scatta l’allerta arancione per temporali a Milano: in arrivo anche grandine e vento forte Torna il maltempo a Milano: scatta l’allerta arancione per forti temporali e gialla per rischio idrogeologico. Prevista grandine di forti dimensioni e raffiche di vento fino a 80/100 km orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Se ieri il bollettino meteo della Regione Lombardia dava allerta gialla per i temporali, oggi, venerdì 21 giugno, il livello di attenzione si trasformerà in arancione dalle 14 fino alla mezzanotte di domani. Non solo sul nodo idraulico di Milano, ma anche in tante altre zone lombarde. Sono, infatti, previste forti piogge e temporali in tutta la Regione, soprattutto nella seconda parte della giornata. Per il rischio idrogeologico è, invece, allerta gialla.

Cosa dice il bollettino della Regione Lombardia

"Marcato aumento dell'instabilità atmosferica con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità", è quello che scrivono dalla Protezione civile della Lombardia. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi (dalle 17 alle 22 circa) "si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento", si parla di circa 80/10 km orari.

Le allerte in vigore fino al 22 giugno a Milano

Sul nodo idraulico di Milano, identificato dalla sigla IM-09 sulla cartina, è prevista allerta arancione per temporali dalle ore 14 di oggi, venerdì 21 giugno, fino alla mezzanotte di domani, sabato 22 giugno. Allerta gialla, invece, per il rischio idrogeologico sempre sul nodo di Milano, dalle ore 14 di oggi, fino alle 6 di mattina di domani.

Le previsioni del meteo per il weekend, infatti, non sono buone: stando alle previsioni della maggior parte dei siti meteorologici, sembra che pioverà da oggi fino a domenica.